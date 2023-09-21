Покров Пресвятой Богородицы, апостолов Фомы и Иакова. Церковный календарь на октябрь 2023 — старый и новый стиль

Октябрь — второй месяц, когда многие верующие выбрали новый церковный календарь ПЦУ. Привыкать к новым датам бывает тяжело, поэтому, чтобы не запутаться, мы расскажем обо всем.
Читай в нашем материале, какие церковные праздники будут в октябре 2023 — подробное описание и даты по старому и новому стилю.
Мы поделимся календарем важнейших церковных праздников по новому (ПЦУ) и старому стилю. Читай подробнее о каждой из дат, традициях празднования и что означают эти праздники.
Это большой церковный праздник в честь чудесного явления Девы Марии жителям Константинополя. Все случилось в середине X века во Влахернской церкви.
В церкви прятались люди от осады сарацинов, они молились о спасении. Тогда произошло чудо, святой юродивый Андрей с Епифанием увидели, как Божья Матерь молилась о спасении людей.
После молитвы она прикрыла людей покрывалом из Престола, Покров сиял в руках, а рядом появились ангелы и святые. Враг отступил на следующий день.
В этот день можно посетить церковь и помолиться об исцелении, мире, защите от врага, счастье и благополучии. Кроме этого следует помочь нуждающимся.
Апостол Фома был одним из 12 учеников Христа. Он был загадочным, имел дар познания и не верил людям, пока не проверял, что они говорят. Однажды он не поверил во Воскресение Христа.
Верующие каждый год чествуют день апостола Фому, молятся ему о вере и уверенности.
Апостол Иаков вел праведную жизнь и обращал людей в христианство. Он был добросовестным учеником, одним из самых близких к Иисусу. Стал первым епископом Иерусалимской церкви.
Проповеди его обладали большой силой на людей, живших на далекой земле Римской империи — современной Испании, поэтому теперь многие города названы там с частицей Сантьяго. Иакова казнили за обращение людей в христианство, его смерть была очень жестокой, поэтому верующие чтят его память.
В этот день чтят память мученика Лонгина Сотника, он был римским воином и служил под началом Понтия Пилата. Его задачей было охранять Голгофу у подножия Креста.
По библейским преданиям Лонгин проколол копьем ребра распятого Спасителя. Вытекшей кровью и водой он исцелил больные глаза.
Лука был одним из учеников Христа, а также историком, пытавшимся передать все учения и события жизни Спасителя и апостолов. Верующие чествуют его за праведные деяния и ходят в церковь.
В этот день можно исповедоваться, принять миропомазание, а на следующий день причаститься. Можно читать Евангелие.
Димитрий был сыном цесарского достойника. После смерти отца он стал проконсулом. За христианскую веру его бросили в тюрьму, где он благословил Нестора на борьбу против императора.
Узнав о благословении, воины императора убили Димитрия. В этот день можно посетить церковь и помолиться о Божьей милости.
Раньше мы рассказывали, чем отличается новый церковный календарь.
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