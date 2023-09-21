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Покров Пресвятой Богородицы, апостолов Фомы и Иакова. Церковный календарь на октябрь 2023 — старый и новый стиль

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 сентября 2023, 15:30
Церковні свята у жовтні 2023: детальний церковний календар свят
Фото: Unsplash

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