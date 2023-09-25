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День українського козацтва, День шефа та Міжнародний день анімації. Календар свят на жовтень 2023

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 16:30
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