День українського козацтва, День шефа та Міжнародний день анімації. Календар свят на жовтень 2023

Жовтень — особливий місяць у календарі, коли природа грає всіма кольорами осені, надаючи нам відчуття гармонії та затишку. Але жовтень не лише час красивих пейзажів і прохолодних вечорів. Це також місяць, наповнений численними святами, які нас об’єднують.

А детальніше про свята у жовтні 2023 — розповідаємо далі у матеріалі.

Свята у жовтні 2023

1 жовтня — День захисників та захисниць України, День українського козацтва, Покров Пресвятої Богородиці. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але згідно з реформою церковного календаря, це свято змінило свою дату на 1 жовтня.

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1 жовтня — День учителя та День територіальної оборони України. Ці два свята традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тож щороку дата свята різна.

2 жовтня — Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря. Ці свята заведено святкувати у перший понеділок жовтня, який цього річ припадає майже на початок місяця — другий день жовтня.

6 жовтня (19 жовтня — за старим стилем) — День пам’яті апостола Фоми.

8 жовтня — Всеукраїнський день юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника. День юриста в Україні щороку святкують восьмого числа. А от щодо двох наступних свят — їх заведено відзначати у другу неділю жовтня.

9 жовтня — Всесвітній день пошти. Не забудь привітати друзів, знайомих чи колег-поштарів з їх професійним святом.

10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології в Україні. Його щороку відзначають у цей день, починаючи з 2002 року.

16 жовтня — День шефа, День лікаря-анестезіолога, День лікаря-алерголога.

16 жовтня (29 жовтня) — День мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.

18 жовтня (31 жовтня) — День апостола і євангеліста Луки.

20 жовтня — Міжнародний день кухаря і кулінара.

23 жовтня — День працівників реклами, що святкують в Україні ще з 1994 року.

26 жовтня (8 листопада) — День священномученика Димитрія Мироточця.

28 жовтня — Міжнародний день анімації.

29 жовтня — День автомобіліста і дорожника, який традиційно святкують в останню неділю жовтня, День військового фінансиста Збройних Сил України, що засноване у 1999 році. Також останньої неділі жовтня традиційно в Україні переходять на зимовий час та переводять стрілки годинника на годину назад.

Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.

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