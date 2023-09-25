День українського козацтва, День шефа та Міжнародний день анімації. Календар свят на жовтень 2023

Жовтень — особливий місяць у календарі, коли природа грає всіма кольорами осені, надаючи нам відчуття гармонії та затишку. Але жовтень не лише час красивих пейзажів і прохолодних вечорів. Це також місяць, наповнений численними святами, які нас об’єднують.
А детальніше про свята у жовтні 2023 — розповідаємо далі у матеріалі.
1 жовтня — День захисників та захисниць України, День українського козацтва, Покров Пресвятої Богородиці. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але згідно з реформою церковного календаря, це свято змінило свою дату на 1 жовтня.
1 жовтня — День учителя та День територіальної оборони України. Ці два свята традиційно відзначають у першу неділю жовтня, тож щороку дата свята різна.
2 жовтня — Всесвітній день архітектора, Міжнародний день лікаря. Ці свята заведено святкувати у перший понеділок жовтня, який цього річ припадає майже на початок місяця — другий день жовтня.
6 жовтня (19 жовтня — за старим стилем) — День пам’яті апостола Фоми.
8 жовтня — Всеукраїнський день юриста, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника. День юриста в Україні щороку святкують восьмого числа. А от щодо двох наступних свят — їх заведено відзначати у другу неділю жовтня.
9 жовтня — Всесвітній день пошти. Не забудь привітати друзів, знайомих чи колег-поштарів з їх професійним святом.
10 жовтня — День працівників стандартизації та метрології в Україні. Його щороку відзначають у цей день, починаючи з 2002 року.
16 жовтня — День шефа, День лікаря-анестезіолога, День лікаря-алерголога.
16 жовтня (29 жовтня) — День мученика Лонгіна Сотника, що при Хресті Господньому.
18 жовтня (31 жовтня) — День апостола і євангеліста Луки.
20 жовтня — Міжнародний день кухаря і кулінара.
23 жовтня — День працівників реклами, що святкують в Україні ще з 1994 року.
26 жовтня (8 листопада) — День священномученика Димитрія Мироточця.
28 жовтня — Міжнародний день анімації.
29 жовтня — День автомобіліста і дорожника, який традиційно святкують в останню неділю жовтня, День військового фінансиста Збройних Сил України, що засноване у 1999 році. Також останньої неділі жовтня традиційно в Україні переходять на зимовий час та переводять стрілки годинника на годину назад.
Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.
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