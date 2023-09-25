День украинского казачества, День шефа и Международный день анимации. Календарь праздников на октябрь 2023 года

Октябрь — особенный месяц в календаре, когда природа играет всеми цветами осени, придавая нам ощущение гармонии и уюта. Но октябрь не только время красивых пейзажей и прохладных вечеров. Это также месяц, наполненный многочисленными праздниками, которые объединяют нас.
А подробнее о праздниках в октябре 2023 — рассказываем далее в материале.
1 октября (14 октября) — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы. Ранее этот праздник отмечали 14 октября, но согласно реформе церковного календаря этот праздник изменил свою дату на 1 октября.
1 октября — День учителя и День территориальной обороны Украины. Эти два праздника традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому каждый год дата праздника разная.
2 октября — Всемирный день архитектора, Международный день врача. Эти праздники принято праздновать в первый понедельник октября, который в этом году приходится почти на начало месяца — второй день октября.
6 октября (19 октября) — День памяти апостола Фомы.
8 октября — Всеукраинский день юриста, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника. День юриста в Украине ежегодно празднуют восьмого числа. А вот что касается двух следующих праздников — их принято отмечать во второе воскресенье октября.
9 октября — Всемирный день почты. Не забудь поздравить друзей, знакомых или коллег почтальонов с их профессиональным праздником.
10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине. Его ежегодно отмечают в этот день, начиная с 2002 года.
16 октября — День шефа, День врача-анестезиолога, День врача-аллерголога.
16 октября (29 октября) — День мученика Лонгина Сотника, что при Кресте Господнем.
18 октября (31 октября) — День апостола и евангелиста Луки.
20 октября — Международный день повара и кулинара.
23 октября — День работников рекламы, который празднуют в Украине еще с 1994 года.
26 октября (8 ноября) — День священномученика Димитрия Мироточца.
28 октября — Международный день анимации.
29 октября — День автомобилиста и дорожника, который традиционно празднуют в последнее воскресенье октября, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины, основанный в 1999 году. Также в последнее воскресенье октября традиционно в Украине переходят на зимнее время и переводят стрелки часов на час назад.
Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023.
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