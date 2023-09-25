День украинского казачества, День шефа и Международный день анимации. Календарь праздников на октябрь 2023 года

Октябрь — особенный месяц в календаре, когда природа играет всеми цветами осени, придавая нам ощущение гармонии и уюта. Но октябрь не только время красивых пейзажей и прохладных вечеров. Это также месяц, наполненный многочисленными праздниками, которые объединяют нас.

А подробнее о праздниках в октябре 2023 — рассказываем далее в материале.

Праздники в октябре 2023 года

1 октября (14 октября) — День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы. Ранее этот праздник отмечали 14 октября, но согласно реформе церковного календаря этот праздник изменил свою дату на 1 октября.

Сейчас также смотрят

1 октября — День учителя и День территориальной обороны Украины. Эти два праздника традиционно отмечают в первое воскресенье октября, поэтому каждый год дата праздника разная.

2 октября — Всемирный день архитектора, Международный день врача. Эти праздники принято праздновать в первый понедельник октября, который в этом году приходится почти на начало месяца — второй день октября.

6 октября (19 октября) — День памяти апостола Фомы.

8 октября — Всеукраинский день юриста, День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника. День юриста в Украине ежегодно празднуют восьмого числа. А вот что касается двух следующих праздников — их принято отмечать во второе воскресенье октября.

9 октября — Всемирный день почты. Не забудь поздравить друзей, знакомых или коллег почтальонов с их профессиональным праздником.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии в Украине. Его ежегодно отмечают в этот день, начиная с 2002 года.

16 октября — День шефа, День врача-анестезиолога, День врача-аллерголога.

16 октября (29 октября) — День мученика Лонгина Сотника, что при Кресте Господнем.

18 октября (31 октября) — День апостола и евангелиста Луки.

20 октября — Международный день повара и кулинара.

23 октября — День работников рекламы, который празднуют в Украине еще с 1994 года.

26 октября (8 ноября) — День священномученика Димитрия Мироточца.

28 октября — Международный день анимации.

29 октября — День автомобилиста и дорожника, который традиционно празднуют в последнее воскресенье октября, День военного финансиста Вооруженных Сил Украины, основанный в 1999 году. Также в последнее воскресенье октября традиционно в Украине переходят на зимнее время и переводят стрелки часов на час назад.

Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.