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Ожидаются и слабые, и мощные! Магнитные бури в сентябре 2023 года: календарь на месяц

Диана Просяник, редактор сайта 25 сентября 2023, 12:30
календар магнітних бур на жовтень 2023
Фото: Pexels

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