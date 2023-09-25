Ожидаются и слабые, и мощные! Магнитные бури в сентябре 2023 года: календарь на месяц

Октябрь — не только время ярких осенних красок и перехода от теплого лета к зимнему периоду, но и месяц, когда мы можем стать свидетелями непредсказуемой активности нашего Солнца. Магнитные бури часто возникают из-за солнечных взрывов, и, как следствие, могут иметь значимое влияние на нашу повседневную жизнь.

И как говорят: предупрежден — значит вооружен. Это же касается и магнитных бурь. Лучше о них знать заранее, и если ты метеозависимый человек — этот календарь магнитных бурь на октябрь 2023 года именно для тебя. Запасайся лекарствами и строи свои планы на месяц, учитывая солнечную активность.

Подробнее о магнитных бурях в октябре рассказали в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (SWPC. NOAA) США.

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Магнитные бури в октябре 2023: календарь магнитных бурь на октябрь

В октябре ожидается несколько магнитных бурь, которые по интенсивности будут довольно разными: от слабых до мощных. И если слабые магнитные бури могут пройти мимо тебя, то сильные и мощные могут испортить распланированный заранее день.

Чтобы понять, чувствителен(-а) ли ты к магнитным бурям, можешь понаблюдать за собой в эти дни.

Во время активных вспышек солнца людям свойственно чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном и тому подобное.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2023: даты

1 октября — сильная магнитная буря;

2 октября — слабая магнитная буря;

5 октября — мощная магнитная буря;

13-15 октября — слабая магнитная буря;

23-26 октября — слабая магнитная буря.

Как пережить магнитные бури в октябре 2023: советы

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно. Однако, если ты чувствуешь определенные симптомы, важно слушать свое тело и делать все для улучшения самочувствия. Поэтому, если ты считаешь себя чувствительным(-ой) к магнитным бурям, держи несколько советов, которые могут помочь пережить этот период.

Прежде всего, это отдых. Контролируй, чтобы в тяжелые для твоего организма дни у тебя было достаточно сна и отдыха. Также уменьши стресс с помощью йоги, медитации или дыхательных упражнений.

Кроме того, следи за тем, что ешь и пьешь в эти дни. Употребляй сбалансированную пищу, ограничь потребление кофеина и алкоголя.

Еще не забывай о регулярных прогулках на свежем воздухе. Они могут помочь в дни солнечной активности.

И последнее, не менее важное правило — планирование. Старайся не перегружать себя тяжелыми и стрессовыми задачами.

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