Очікуються і слабкі, і потужні! Магнітні бурі у жовтні 2023: прогноз небезпечних днів на місяць

Жовтень — не лише час яскравих осінніх барв та переходу від теплого літа до зимового періоду, але й місяць, коли ми можемо стати свідками непередбачуваної активності Сонця. Магнітні бурі часто виникають через сонячні вибухи, і, як наслідок, можуть мати значущий вплив на наше повсякденне життя.

Але, як кажуть: попереджений — значить озброєний. Це ж стосується і магнітних бур. Краще про них знати завчасно, і якщо ти метеозалежна людина — цей календар магнітних бур на жовтень 2023 року саме для тебе. Запасайся ліками та будуй свої плани на місяць, враховуючи сонячну активність.

Детальніше про магнітні бурі у жовтні розповіли у Центрі передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (SWPC. NOAA) США.

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Магнітні бурі у жовтні 2023: календар магнітних бур на жовтень

У жовтні очікується декілька магнітних бур, які за інтенсивністю будуть доволі різними: від слабких до потужних. І якщо слабкі магнітні бурі можуть пройти повз тебе, то сильні та потужні можуть зіпсувати розпланований завчасно день.

Щоб зрозуміти, чи чутливий(-а) ти до магнітних бур, можеш поспостерігати за собою у ці дні.

Під час активних спалахів сонця людям притаманно відчувати слабкість, головний біль, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном тощо.

Календар магнітних бур на жовтень 2023: дати

1 жовтня – сильна магнітна буря;

2 жовтня – слабка магнітна буря;

5 жовтня — потужна магнітна буря;

13-15 жовтня — слабка магнітна буря;

23-26 жовтня — слабка магнітна буря.

Як пережити магнітні бурі у жовтні 2023: поради

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно. Проте, якщо ти відчуваєш певні симптоми, важливо слухати своє тіло і робити усе для поліпшення самопочуття. Тож якщо ти вважаєш себе чутливим(-ою) до магнітних бур, тримай декілька порад, що можуть допомогти пережити цей період.

Передусім, це відпочинок. Контролюй, аби у важкі для твого організму дні у тебе було достатньо сну і відпочинку. Також зменш стрес за допомогою йоги, медитації або дихальних вправ.

Крім того, слідкуй за тим, що їси та п’єш у ці дні. Вживай збалансовану їжу, обмеж споживання кофеїну та алкоголю.Також не забувай про регулярні прогулянки на свіжому повітрі. Вони можуть допомогти у дні сонячної активності.

І останнє, не менш важливе правило — планування. Намагайся не перенавантажувати себе важкими та стресовими завданнями.

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