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Діана Просяник, редакторка сайту 25 Вересня 2023, 12:30
календар магнітних бур на жовтень 2023
Фото: Pexels

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Очікуються і слабкі, і потужні! Магнітні бурі у жовтні 2023: прогноз небезпечних днів на місяць
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