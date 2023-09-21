21 сентября — какой сегодня праздник? Подборка международных, всемирных, украинских и религиозных традиций этого дня

21 сентября — день, когда отмечают много праздников. Среди них есть религиозные, международные, украинские и другие. Узнать о каждом из них интересно и полезно. Чтобы не пропускать важные события, читай в нашем материале, какой праздник в Украине и мире 21 сентября.
День Чернигова отмечают каждый год 21 сентября. Праздник ввели более 30 лет назад, дату выбрали такую, которая совпадает с изгнанием нацистских захватчиков из Чернигова.
Городу предлагали достаточно альтернативных дней для празднования, но пока остается старая дата.
День был введен для распространения информации о заболеваниях и повышении осведомленности людей. Его основали в 1994 году ВОЗ и Международная федерация Альцгеймера.
Праздник ввели для увеличения осведомленности об экологии, выбросах и потребности уменьшать их количество. Также в этот день компании агитируют использовать возобновляемые источники энергии.
Для игры создали праздник, а миниатюрный вариант придумали в XIX веке. История мини-гольфа интересна, ведь его создали специально для шотландских женщин, которым не разрешалось поднимать клюшку выше уровня плеч.
Мини-гольф остается популярным видом развлечений и спорта. Отпраздновать этот день можно игрой с семьей.
Праздник был введен в 1965 году на Гавайях для того, чтобы хотя бы раз в год выражать друг другу благодарность. День призван напомнить, насколько важно благодарить, быть благодарным(-ой).
Но лучше не ждать особого случая, а поблагодарить кого-то тогда, когда хочется это сделать.
Праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1982 года. Этот день призван лелеять и бороться за глобальное прекращение огня, отказ от насилия, конец войн.
В этот день проводят Ходы Мира по всему миру.
Рождество Пресвятой Богородицы христиане восточного обряда отметят 20 сентября (по старому стилю). Этот праздник также имеет следующие названия: Вторая Пречистая, Осенины. Праздник был введен в честь праведницы Божией Матери.
Христиане посещают церковь и молятся о здоровье и благополучии. Также можно разделить еду или деньги с нуждающимися.
Раньше мы рассказывали, когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви.
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