21 сентября — какой сегодня праздник? Подборка международных, всемирных, украинских и религиозных традиций этого дня

21 сентября — день, когда отмечают много праздников. Среди них есть религиозные, международные, украинские и другие. Узнать о каждом из них интересно и полезно. Чтобы не пропускать важные события, читай в нашем материале, какой праздник в Украине и мире 21 сентября.

21 сентября: какой праздник в 2023 году

День Чернигова

День Чернигова отмечают каждый год 21 сентября. Праздник ввели более 30 лет назад, дату выбрали такую, которая совпадает с изгнанием нацистских захватчиков из Чернигова.

Городу предлагали достаточно альтернативных дней для празднования, но пока остается старая дата.

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Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

День был введен для распространения информации о заболеваниях и повышении осведомленности людей. Его основали в 1994 году ВОЗ и Международная федерация Альцгеймера.

День нулевых выбросов

Праздник ввели для увеличения осведомленности об экологии, выбросах и потребности уменьшать их количество. Также в этот день компании агитируют использовать возобновляемые источники энергии.

День мини-гольфа

Для игры создали праздник, а миниатюрный вариант придумали в XIX веке. История мини-гольфа интересна, ведь его создали специально для шотландских женщин, которым не разрешалось поднимать клюшку выше уровня плеч.

Мини-гольф остается популярным видом развлечений и спорта. Отпраздновать этот день можно игрой с семьей.

Всемирный день благодарения

Праздник был введен в 1965 году на Гавайях для того, чтобы хотя бы раз в год выражать друг другу благодарность. День призван напомнить, насколько важно благодарить, быть благодарным(-ой).

Но лучше не ждать особого случая, а поблагодарить кого-то тогда, когда хочется это сделать.

Международный день мира

Праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1982 года. Этот день призван лелеять и бороться за глобальное прекращение огня, отказ от насилия, конец войн.

В этот день проводят Ходы Мира по всему миру.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Рождество Пресвятой Богородицы христиане восточного обряда отметят 20 сентября (по старому стилю). Этот праздник также имеет следующие названия: Вторая Пречистая, Осенины. Праздник был введен в честь праведницы Божией Матери.

Христиане посещают церковь и молятся о здоровье и благополучии. Также можно разделить еду или деньги с нуждающимися.

Национальные праздники 21 сентября

День Независимости Армении — 21 сентября 1991 года Армения стала независимой после референдума. За это проголосовало 94,9% граждан Армении. Страны, которые совсем недавно обрели свободу и независимость, по-настоящему знают ей цену.

21 сентября 1991 года Армения стала независимой после референдума. За это проголосовало 94,9% граждан Армении. Страны, которые совсем недавно обрели свободу и независимость, по-настоящему знают ей цену. День Независимости Мальты — страна стала независимой в 1964 году. Тогда она отделилась от Великобритании.

Раньше мы рассказывали, когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви.

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