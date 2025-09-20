Международный день мира: дата, история и традиции праздника, который пропагандирует жизнь без войн

Международный день мира является символом надежды и сострадания для миллионов людей во всем мире, которые стремятся к завершению военных конфликтов и созданию мира без войн. Особенно это ощущение сейчас актуально для нас — украинцев. Этот день — не только символическая дата, но и важное напоминание миру о том, что в нашей стране продолжается жестокая и кровавая война,

Наша земля уже одиннадцатый год страдает от войны, которую начала Россия. Мы пережили столько испытаний и потерь, что действительно можем сказать, что понимаем ценность мира. Подробнее о том, когда отмечают Международный день мира 2025, историю и традиции этого дня рассказываем далее в материале.

Когда отмечают Международный день мира 2025

Международный день мира был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году для того, чтобы усилить идею мира среди всех стран и народов. Сначала этот день праздновали в третий вторник сентября. Но в 2001 году было принято решение об изменении даты празднования. И начиная с 2002 года Международный день мира отмечают 21 сентября.

Цель этого праздника — обратить внимание на необходимость завершения войн и конфликтов, а также подчеркнуть важность мирных переговоров, дипломатии и толерантности.

Международный день мира: история и традиции

В 1986 году, по инициативе известного философа-миротворца Шри Чинмоя, было основано Шествие Мира. Оно стало символом поддержки и единения людей вокруг высоких целей мирного сосуществования.

С тех пор ежегодно, отмечая Международный День Мира, тысячи участников из более 100 городов во всем мире присоединяются к этому мероприятию, демонстрируя свою поддержку идеи мира.

Шествие Мира не просто символический марш. Для многих людей во всем мире это стало возможностью поднять флаги своих стран или ООН. А также в этот день люди всех национальностей, культур, вероисповеданий имеют возможность проявить качества человеческого духа, формирующие основу установления мира.

К примеру, в 2004 году Шествие Мира прошло по улицам 110 городов в 25 странах на пяти континентах.

В организации этого глобального мероприятия активное участие принимают неправительственные организации совместно с группой The Peace Meditation at the United Nations, которая состоит из представителей и сотрудников ООН.

В Украине этот день также не остается без внимания. В 2014 году, когда уже продолжалось АТО, был оккупирован Крым и часть Донбасса, во многих городах мира шествие мира было посвящено Украине. Тогда с протестами против войны на востоке Украины вышли люди по всему миру, а с обращением к нации обратились украинские политики.

