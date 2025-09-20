Міжнародний день миру: дата, історія свята і що таке Хода Миру

Міжнародний день миру є символом надії та співчуття для мільйонів людей у всьому світі, які прагнуть завершення воєнних конфліктів та створення світу без війн. Особливо це відчуття нині актуальне для нас — українців. Цей день — не лише символічна дата, але й важливе нагадування світу про те, що в нашій країні триває жорстока і кривава війна.

Наша земля вже дванадцятий рік страждає від війни, яку почала Росія. Ми пережили стільки випробувань і втрат, що справді можемо сказати, що розуміємо цінність миру. Детальніше про те, коли відзначають Міжнародний день миру 2025, історію та традиції цього дня розповідаємо далі у матеріалі.

Коли відзначають Міжнародний день миру 2025

Міжнародний день миру був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1981 році для того, щоб підсилити ідею миру серед усіх країн та народів. Спочатку цей день святкували третього вівторка вересня. Але у 2001 році було ухвалено рішення про зміну дати святкування. І починаючи з 2002 року Міжнародний день миру відзначають 21 вересня.

Мета цього свята — звернути увагу на необхідність завершення війн та конфліктів, а також підкреслити важливість мирних переговорів, дипломатії та толерантності.

Міжнародний день миру: історія та традиції

У 1986 році, за ініціативи відомого філософа-миротворця Шрі Чінмоя, була започаткована Хода Миру. Вона стала символом підтримки та єднання людей навколо високих цілей мирного співіснування.

Відтоді щорічно, відзначаючи Міжнародний День Миру, тисячі учасників з понад 100 міст у всьому світі долучаються до цього заходу, демонструючи свою підтримку ідеї миру.

Хода Миру не просто символічний марш. Для багатьох людей у всьому світі це стало можливістю підняти прапори своїх країн або ООН. А також у цей день люди усіх національностей, культур, віросповідань мають змогу виявити якості людського духу, що формують основу встановлення миру.

Приміром, у 2004 році Хода Миру пройшла вулицями 110 міст у 25 країнах на п’яти континентах.

В організації цього глобального заходу активну участь беруть неурядові організації спільно з групою The Peace Meditation at the United Nations, яка складається з представників та співробітників ООН.

В Україні цей день також не залишається без уваги. У 2014 році, коли вже тривало АТО, був окупований Крим та частина Донбасу, у багатьох містах світу хода миру була присвячена Україні. Тоді з протестами проти війни на сході України вийшли люди по всьому світові, а зі зверненням до нації звернулися українські політики.

Нагадаємо, у вересні на саміті YES Дональд Трамп заявив, що війна з Росією закінчиться за столом переговорів, а не на полі бою.

