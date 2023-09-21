21 вересня — яке сьогодні свято? Добірка міжнародних, всесвітніх, українських та релігійних традицій цього дня

21 вересня — день, коли відзначають багато свят. Серед них є релігійні, міжнародні, українські та інші. Дізнатися про кожне з них цікаво та корисно. Щоб не пропускати важливі події, читай у нашому матеріалі, яке свято в Україні та світі 21 вересня.
День Чернігова відзначають щороку 21 вересня. Свято запровадили понад 30 років тому, дату вибрали таку, що збігається з вигнанням нацистських загарбників з Чернігова.
Місту пропонували багато альтернативних днів для святкування, але поки залишається стара дата.
День запровадили задля розповсюдження інформації про захворювання та підвищення обізнаності людей. Його заснували у 1994 році ВООЗ та Міжнародна федерація Альцгеймера.
Свято запровадили для збільшення обізнаності про екологію, викиди та потребу зменшувати їх кількість. Також у цей день компанії заохочують використовувати відновлювальні джерела енергії.
Для гри створили свято, а мініатюрний варіант вигадали у XIX столітті. Історія міні-гольфу цікава, адже його створили спеціально для шотландських жінок, яким не дозволялося підіймати ключку вище рівня плечей.
Міні-гольф залишається популярним видом розваг і спорту. Відсвяткувати цей день можна грою з родиною.
Свято запровадили у 1965 році на Гаваях задля того, аби хоча б раз на рік висловлювати одне одному вдячність. День покликаний нагадати, наскільки важливо дякувати, бути вдячним(-ою).
Але найкраще не чекати особливої нагоди, а подякувати комусь тоді, коли хочеться це зробити.
Свято було запроваджене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року. Цей день покликаний плекати та боротися за глобальне припинення вогню, відмову від насилля, кінець війн.
У цей день проводять Ходу Миру по всьому світу.
Різдво Пресвятої Богородиці християни східного обряду відзначать 20 вересня (за старим стилем). Це свято також має такі назви: Друга Пречиста, Осенини. Свято запровадили на честь праведниці Божої Матері.
Християни відвідують церкву та моляться про здоров’я та добробут. Також можна розділити їжу чи гроші з нужденними.
Раніше ми розповідали, коли відзначають день мучениць Віри, Надії та Любові.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.