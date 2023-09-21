21 вересня — яке сьогодні свято? Добірка міжнародних, всесвітніх, українських та релігійних традицій цього дня

21 вересня — день, коли відзначають багато свят. Серед них є релігійні, міжнародні, українські та інші. Дізнатися про кожне з них цікаво та корисно. Щоб не пропускати важливі події, читай у нашому матеріалі, яке свято в Україні та світі 21 вересня.

21 вересня: яке свято у 2023 році

День Чернігова

День Чернігова відзначають щороку 21 вересня. Свято запровадили понад 30 років тому, дату вибрали таку, що збігається з вигнанням нацистських загарбників з Чернігова.

Місту пропонували багато альтернативних днів для святкування, але поки залишається стара дата.

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Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера

День запровадили задля розповсюдження інформації про захворювання та підвищення обізнаності людей. Його заснували у 1994 році ВООЗ та Міжнародна федерація Альцгеймера.

День нульових викидів

Свято запровадили для збільшення обізнаності про екологію, викиди та потребу зменшувати їх кількість. Також у цей день компанії заохочують використовувати відновлювальні джерела енергії.

День міні-гольфу

Для гри створили свято, а мініатюрний варіант вигадали у XIX столітті. Історія міні-гольфу цікава, адже його створили спеціально для шотландських жінок, яким не дозволялося підіймати ключку вище рівня плечей.

Міні-гольф залишається популярним видом розваг і спорту. Відсвяткувати цей день можна грою з родиною.

Всесвітній день подяки

Свято запровадили у 1965 році на Гаваях задля того, аби хоча б раз на рік висловлювати одне одному вдячність. День покликаний нагадати, наскільки важливо дякувати, бути вдячним(-ою).

Але найкраще не чекати особливої нагоди, а подякувати комусь тоді, коли хочеться це зробити.

Міжнародний день миру

Свято було запроваджене резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 року. Цей день покликаний плекати та боротися за глобальне припинення вогню, відмову від насилля, кінець війн.

У цей день проводять Ходу Миру по всьому світу.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Різдво Пресвятої Богородиці християни східного обряду відзначать 20 вересня (за старим стилем). Це свято також має такі назви: Друга Пречиста, Осенини. Свято запровадили на честь праведниці Божої Матері.

Християни відвідують церкву та моляться про здоров’я та добробут. Також можна розділити їжу чи гроші з нужденними.

Національні свята 21 вересня

День Незалежності Вірменії — 21 вересня 1991 року Вірменія стала незалежною після референдуму. За це проголосували 94,9% громадян Вірменії. Країни, що лише недавно здобули свободу та незалежність, по-справжньому знають їй ціну.

День Незалежності Мальти — країна стала незалежною у 1964 році. Тоді вона відокремилася від Великої Британії.

Раніше ми розповідали, коли відзначають день мучениць Віри, Надії та Любові.

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