Новые космические цвета и характеристики! Что известно о MacBook Pro и iMac на чипах серии М3

Компания Apple продолжает представлять новинки. В этот раз презентовали iMac и MacBook Pro с чипами M3, M3 Pro и M3 Max. Читай в нашем материале больше, что известно о MacBook Pro на чипах серии М3.

Apple представил 14 и 16 MacBook Pro на чипах серии М3

Новые чипы третьего поколения улучшают производительность изделий и открывают больше возможностей для пользователей. С чипами третьего поколения представили следующие модели — MacBook Pro 14, MacBook Pro 14 с чипом M3 Pro или M3 Max и MacBook Pro 16 с чипом M3 Pro или M3 Max.

Стоимость таких MacBook стартует от $1599 (приблизительно от 58 тыс. грн). У новых моделей есть дисплей Liquid Retina XDR с увеличенной на 20% яркостью. Новые MacBook будут работать автономно до 22 часов.

Сейчас также смотрят

Процессор позволяет улучшить производительность в Final Cut Pro — более быстрый рендеринг на 60%. По сравнению с предыдущими моделями производительность изделий выросла в 2,5 раза.

Новинки MacBook оснащены встроенной камерой на 1080p, звуковой системой на шесть динамиков, всевозможными способами подключения. Цвет MacBook Pro 14 — серебристый и космический серый. А те, у которых есть чип М3 Pro и М3 Max, можно будет приобрести еще и в космическом черном цвете.

Новый iMac с чипом M3 получил 24-дюймовый экран Retina, разрешение которого составляет 4,5K. Максимальные конфигурации — 10-ядерный графический процессор, 24 ГБ оперативной памяти и накопитель 2 ТБ.

Новые устройства Apple с чипами М3 поддерживают Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Стоимость iMac стартует от $1299 (приблизительно 47 тыс. грн). Цвета такие: зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, розовый, синий и серебристый.

Купить MacBook Pro на чипах серии М3 и iMac можно уже с 7 ноября.

Ранее мы рассказывали об обновлении macOS Sonoma.

Фото: Apple

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.