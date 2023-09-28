Анимированные обои, виджеты и игровой режим: Apple представил обновления macOS Sonoma

Недавно Apple представили новый iPhone 15 и другие новинки, которые несут пользу нашей жизни. А несколько дней назад компания представила обновления для своих MacBook: macOS 14 Sonoma. Что нового теперь получили пользователи, рассказываем дальше.
На официальном сайте MacBook агитируют: приходи за силой, оставайся для развлечения. И это действительно так, учитывая последнее обновление MacOS 14 Sonoma.
Первое, на что обратили внимание пользователи mac — новые движущиеся заставки главного экрана и экрана блокировки.
Теперь на главном экране можно увидеть не просто замечательное фото из уголков мира, но и визуально “пройтись” по этим местам.
Pexels
Теперь ты можешь использовать любой вебсайт в качестве приложения. К тому же, теперь ты можешь создавать различные профили в Safari и разделять работу от личного.
Профили помогают разделить историю, расширения, группы вкладок, файлы cookie и избранное.
Профили помогают разделить историю, расширения, группы вкладок, файлы cookie и избранное.
Ты можешь быстро переключаться между профилями во время просмотра.
Игровой режим автоматически предоставляет играм наивысший приоритет на ЦП и ГП твоего Mac, уменьшая использование фоновых задач.
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