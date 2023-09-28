Анимированные обои, виджеты и игровой режим: Apple представил обновления macOS Sonoma

Виктория Мельник, редактор сайта 28 сентября 2023, 12:00
macOS Sonoma
Фото: Pexels

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