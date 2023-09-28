Анимированные обои, виджеты и игровой режим: Apple представил обновления macOS Sonoma

Недавно Apple представили новый iPhone 15 и другие новинки, которые несут пользу нашей жизни. А несколько дней назад компания представила обновления для своих MacBook: macOS 14 Sonoma. Что нового теперь получили пользователи, рассказываем дальше.

macOS 14 Sonoma: обновление

На официальном сайте MacBook агитируют: приходи за силой, оставайся для развлечения. И это действительно так, учитывая последнее обновление MacOS 14 Sonoma.

Анимированные заставки

Первое, на что обратили внимание пользователи mac — новые движущиеся заставки главного экрана и экрана блокировки.

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Теперь на главном экране можно увидеть не просто замечательное фото из уголков мира, но и визуально “пройтись” по этим местам.

Виджеты на рабочем столе

Пользователи могут добавлять виджеты на главный экран прямо из галереи виджетов. Теперь ты можешь воспроизводить подкаст, выключать свет и прямо из виджета.

Также добавлять виджеты на главный экран ноутбука можно прямо с телефона, не устанавливая при этом дополнительные программы на mac.

При открытии дополнительного поля или страницы виджеты отойдут на задний план и адаптируются под цвета обоев, чтобы ты мог/(-ла) сфокусировать внимание на важном.

Видеоконференция

Новый Presenter Overlay держит тебя в центре экрана при разговоре и совместном использовании экрана. Можно выбрать большую или маленькую закладку, одна — будет привлекать внимание к тебе, другая — обрамит твой экран рядом с тобой на отдельном слое.

Используй небольшое наложение, чтобы появиться в виде движущейся подсказки над общим экраном, чтобы тебя было легко увидеть во время демонстрации работы. Перемещайся по экрану и указывай на важные детали.

Реакцией рук ты можешь добавить реакцию, заполнившую кадр камеры веселыми 3D-эффектами дополненной реальности.

Теперь делиться приложением или несколькими приложениями можно прямо из окна видеовызова.

Чтобы оставаться в кадре, управляй композицией своего видео, используя Studio Display или iPhone в качестве камеры. Настрой рамку с помощью элементов управления зумом и панорамированием или используй Recentre, чтобы автоматически разместить себя в центре рамки.

Вебсайт как приложение

Теперь ты можешь использовать любой вебсайт в качестве приложения. К тому же, теперь ты можешь создавать различные профили в Safari и разделять работу от личного.

Профили помогают разделить историю, расширения, группы вкладок, файлы cookie и избранное.

Ты можешь быстро переключаться между профилями во время просмотра.

Безопасность и защита

Ты можешь поделиться своими паролями с доверенными лицами, а окна приватного просмотра автоматически блокируются, если их не просматриваешь некоторое время.

Также расширенный приватный просмотр удаляет идентификационные средства отслеживания, добавленные в URL во время просмотра.

Безопасность связи теперь включает в себя защиту конфиденциальных видео и фотографий. Кроме Сообщений, он включает содержимое, отправленное и полученное в общесистемном средстве выбора фотографий и программах сторонних разработчиков.

Теперь у тебя есть возможность размыть конфиденциальные фотографии и видео, прежде чем ты решишь их просмотреть. Эта функция будет доступна в Сообщениях и сторонних программах.

Общение

Теперь поисковые фильтры в сообщениях ещё шире: чтобы быстрее найти необходимое, объедини два и более поисковых фильтров.

Ты можешь ответить на любое сообщение, проведя пальцем вправо.

Делиться географическим местом можно теперь с помощью кнопки с плюсом.

Новая панель наклеек позволяет получить доступ к Live Stickers и Memoji в одном месте. Твои наклейки синхронизируются с iCloud, потому они доступны на всех твоих устройствах: iPhone, iPad и Mac.

Заметки и PDF-файлы

Быстрое автозаполнение.

Просмотр PDF-фалов в Заметках.

Ссылки на связанные заметки, например маршрут поездки и список рекомендованных ресторанов.

Потрясающие документы можно начать создавать в Заметках, а продолжить в Pages.

Игровой режим

Игровой режим автоматически предоставляет играм наивысший приоритет на ЦП и ГП твоего Mac, уменьшая использование фоновых задач.

Другие обновления macOS Sonoma

Люди, потерявшие способность говорить, могут создать голос, звучащий как они, а затем использовать его с Live Speech для общения во время вызовов FaceTime и личных разговоров. Слуховые устройства Made for iPhone могут теперь подключаться непосредственно к Mac, чтобы пользователи с сенсорными нарушениями могли удобнее принимать звонки и общаться. Быстрый удаленный доступ. Обновление Напоминаний: теперь столбцы сортируются по категориям, что упрощает выполнение задач или даже покупки продуктов. Визуальный поиск по фото. Переход между устройствами Apple с помощью AirPods теперь гораздо быстрее благодаря обновлению автоматического переключения. Улучшение работы Siri.

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