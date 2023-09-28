Використовуй невелике накладання, щоб з’явитися у вигляді рухомої підказки над спільним екраном, щоб тебе було легко побачити під час демонстрації роботи. Переміщайся по екрану та вказуй на важливі деталі. Реакцією рук ти можеш додати реакцію, яка заповнить кадр камери веселими 3D-ефектами доповненої реальності. Тепер ділитися додатком або кількома додатками можна прямо з вікна відеодзвінка. Аби залишатися в кадрі, керуй композицією свого відео, використовуючи Studio Display або iPhone як камеру. Налаштуй рамку за допомогою елементів керування масштабуванням і панорамуванням або скористайся Recentre, щоб автоматично розмістити себе в центрі рамки. Pexels Вебсайт як додаток Тепер ти можеш використовувати будь-який вебсайт як додаток. До того ж тепер ти можеш створювати різні профілі у Safari та розділяти роботу від особистого. Профілі допомагають розділити історію, розширення, групи вкладок, файли cookie та вибране. Ти можеш швидко перемикатися між профілями під час перегляду. Безпека та захист Ти можеш поділитися своїми паролями з довіреними особами, а вікна приватного перегляду автоматично блокуються, якщо ти їх не переглядаєш деякий час. Також розширений приватний перегляд видаляє ідентифікаційні засоби відстеження, додані до URL-адрес під час перегляду. Безпека зв’язку тепер включає захист конфіденційних відео та фотографій. Крім Повідомлень, він включає вміст, надісланий і отриманий у загальносистемному засобі вибору фотографій і програмах сторонніх розробників. Тепер у тебе є можливість розмити конфіденційні фотографії та відео, перш ніж ти вирішиш їх переглянути. Ця функція буде доступна в Повідомленнях і сторонніх програмах.