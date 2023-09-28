Нещодавно Apple представили новий iPhone 15 та інші новинки, які несуть користь у наше життя. А кілька днів тому компанія презентувала оновлення для своїх MacBook: macOS 14 Sonoma. Що нового тепер отримали користувачі, розповідаємо далі.

macOS 14 Sonoma: оновлення

На офіційному сайті MacBook агітують: приходь за силою, залишайся задля розваги. І це справді так, з огляду на останнє оновлення macOS 14 Sonoma.

Анімовані заставки

Перше, на що звернули увагу користувачі mac — нові заставки головного екрану та екрану блокування, що рухаються.

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Тепер на головному екрані можна побачити не просто чудове фото з куточків світу, а й візуально “пройтися” цими місцями.

Віджети на робочому столі

Користувачі можуть додавати віджети на головний екран просто з галереї віджетів. Тепер ти можеш відтворювати подкаст, вимикати світло тощо прямо з віджета.

Також додавати віджети на головний екран ноутбука можна прямо з телефона, не встановлюючи при цьому додаткових програм на mac.

При відкриванні додаткового поля чи сторінки, віджети відійдуть на задній план та адаптуються під кольори шпалер, аби ти міг/(-ла) сфокусувати увагу на важливому.

Відеоконференція

Новий Presenter Overlay тримає тебе в центрі екрана під час розмови та спільного використання екрана. Можна обрати велику або маленьку закладку, одна — привертатиме увагу до тебе, інша — обрамить твій екран поруч з тобою на окремому шарі.

Використовуй невелике накладання, щоб з’явитися у вигляді рухомої підказки над спільним екраном, щоб тебе було легко побачити під час демонстрації роботи. Переміщайся по екрану та вказуй на важливі деталі.

Реакцією рук ти можеш додати реакцію, яка заповнить кадр камери веселими 3D-ефектами доповненої реальності.

Тепер ділитися додатком або кількома додатками можна прямо з вікна відеодзвінка.

Аби залишатися в кадрі, керуй композицією свого відео, використовуючи Studio Display або iPhone як камеру. Налаштуй рамку за допомогою елементів керування масштабуванням і панорамуванням або скористайся Recentre, щоб автоматично розмістити себе в центрі рамки. Вебсайт як додаток Тепер ти можеш використовувати будь-який вебсайт як додаток. До того ж тепер ти можеш створювати різні профілі у Safari та розділяти роботу від особистого. Профілі допомагають розділити історію, розширення, групи вкладок, файли cookie та вибране. Ти можеш швидко перемикатися між профілями під час перегляду. Безпека та захист Ти можеш поділитися своїми паролями з довіреними особами, а вікна приватного перегляду автоматично блокуються, якщо ти їх не переглядаєш деякий час.

Також розширений приватний перегляд видаляє ідентифікаційні засоби відстеження, додані до URL-адрес під час перегляду.

Безпека зв’язку тепер включає захист конфіденційних відео та фотографій. Крім Повідомлень, він включає вміст, надісланий і отриманий у загальносистемному засобі вибору фотографій і програмах сторонніх розробників.

Тепер у тебе є можливість розмити конфіденційні фотографії та відео, перш ніж ти вирішиш їх переглянути. Ця функція буде доступна в Повідомленнях і сторонніх програмах.

Спілкування

Тепер пошукові фільтри у повідомленнях є ще ширшими: щоб швидше знайти необхідне, поєднай два і більше пошукових фільтрів.

Ти можеш відповісти на будь-яке повідомлення, провівши пальцем вправо.

Ділитися географічним місцем тепер можна з допомогою кнопки з плюсом.

Нова панель наклейок дає змогу отримати доступ до Live Stickers і Memoji в одному місці. Твої наклейки синхронізуються з iCloud, тому вони доступні на всіх твоїх пристроях: iPhone, iPad і Mac.

Нотатки та PDF-файли

Швидше автозаповнення.

Перегляд PDF-фалів у Нотатках.

Посилання на пов’язані нотатки, як-от маршрут поїздки та список рекомендованих ресторанів.

Приголомшливі документи можна почати створювати в Нотатках, а продовжити у Pages.

Ігровий режим

Ігровий режим автоматично надає іграм найвищий пріоритет на ЦП і ГП твого Mac, зменшуючи використання фонових завдань. Інші оновлення macOS Sonoma Люди, що втратили здатність говорити, можуть створити голос, який звучить як вони, а потім використовувати його з Live Speech для спілкування під час викликів FaceTime та особистих розмов. Слухові пристрої Made for iPhone тепер можуть підключатися безпосередньо до Mac, щоб користувачі з сенсорними порушеннями могли зручніше приймати дзвінки та спілкуватися. Швидкий віддалений доступ. Оновлення Нагадувань: тепер стовпці сортуються за категоріями, що полегшує виконання завдань чи навіть покупки продуктів. Візуальний пошук за фото. Перехід між пристроями Apple за допомогою AirPods тепер значно швидший завдяки оновленням автоматичного перемикання. Покращення роботи Siri. Зараз основним запитом для багатьох українців є пошук якісного та потужного павербанка для ноутбука. Як його обрати та на що звернути увагу, ми розповідали раніше.

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