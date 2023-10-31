Нові космічні кольори та характеристики! Що відомо про MacBook Pro та iMac на чипах серії М3

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Жовтня 2023, 15:30
Apple представив 14 та 16 MacBook Pro на чипах серії М3: коли можна буде купити

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