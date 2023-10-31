Нові космічні кольори та характеристики! Що відомо про MacBook Pro та iMac на чипах серії М3

Компанія Apple продовжує представляти новинки. Цього разу презентували iMac та MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max. Читай у нашому матеріалі більше про те, що відомо про MacBook Pro на чипах серії М3.
Нові чипи третього покоління покращують продуктивність виробів та відкривають більше можливостей для користувачів. З чипами третього покоління представили такі моделі — MacBook Pro 14, MacBook Pro 14 з чипом M3 Pro або M3 Max та MacBook Pro 16 з чипом M3 Pro або M3 Max.
Вартість таких MacBook стартує від $1599 (приблизно від 58 тис. грн). У нових моделей є дисплей Liquid Retina XDR зі збільшеною на 20% яскравістю. Нові MacBook працюватимуть автономно до 22 годин.
Процесор дає змогу покращити продуктивність у Final Cut Pro — рендеринг швидший на 60%. У порівнянні з попередніми моделями продуктивність виробів зросла у 2,5 рази.
Новинки MacBook оснащені вбудованою камерою на 1080p, звуковою системою на шість динаміків, різноманітними способами підключення. Кольори MacBook Pro 14 — сріблястий та космічний сірий. А ті, що матимуть чип М3 Pro та М3 Max, можна буде придбати ще у й космічному чорному кольорі.
Фото: Apple
Новий iMac із чипом M3 отримав 24-дюймовий екран Retina, роздільна здатність якого 4,5K. Максимальні конфігурації — 10-ядерний графічний процесор, 24 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач 2 ТБ.
Нові пристрої від Apple з чипами М3 підтримують Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Вартість iMac стартує від $1299 (приблизно 47 тис. грн). Кольори такі: зелений, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, рожевий, синій та сріблястий.
Придбати MacBook Pro на чипах серії М3 та iMac можна вже з 7 листопада.
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