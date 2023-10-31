Нові космічні кольори та характеристики! Що відомо про MacBook Pro та iMac на чипах серії М3

Компанія Apple продовжує представляти новинки. Цього разу презентували iMac та MacBook Pro з чипами M3, M3 Pro та M3 Max. Читай у нашому матеріалі більше про те, що відомо про MacBook Pro на чипах серії М3.

Apple представив 14 та 16 MacBook Pro на чіпах серії М3

Нові чипи третього покоління покращують продуктивність виробів та відкривають більше можливостей для користувачів. З чипами третього покоління представили такі моделі — MacBook Pro 14, MacBook Pro 14 з чипом M3 Pro або M3 Max та MacBook Pro 16 з чипом M3 Pro або M3 Max.

Вартість таких MacBook стартує від $1599 (приблизно від 58 тис. грн). У нових моделей є дисплей Liquid Retina XDR зі збільшеною на 20% яскравістю. Нові MacBook працюватимуть автономно до 22 годин.

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Новинки MacBook оснащені вбудованою камерою на 1080p, звуковою системою на шість динаміків, різноманітними способами підключення. Кольори MacBook Pro 14 — сріблястий та космічний сірий. А ті, що матимуть чип М3 Pro та М3 Max, можна буде придбати ще у й космічному чорному кольорі.

Новий iMac із чипом M3 отримав 24-дюймовий екран Retina, роздільна здатність якого 4,5K. Максимальні конфігурації — 10-ядерний графічний процесор, 24 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач 2 ТБ.

Нові пристрої від Apple з чипами М3 підтримують Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3. Вартість iMac стартує від $1299 (приблизно 47 тис. грн). Кольори такі: зелений, жовтий, помаранчевий, фіолетовий, рожевий, синій та сріблястий.

Придбати MacBook Pro на чипах серії М3 та iMac можна вже з 7 листопада.

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Фото: Apple

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