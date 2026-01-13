Australian Open 2026: расписание матчей, турнирная сетка и успехи украинцев в Мельбурне

Мельбурн-Парк превратился в настоящий теннисный улей. Открытый чемпионат Австралии по теннису 2026 официально начал свою работу с квалификационных баталий. Первый раунд подарил зрителям десятки бескомпромиссных дуэлей, в которых определились первые участники полуфиналов отбора.

Кроме успехов украинского десанта, на кортах Австралии царила настоящая международная борьба, результаты которой уже начали менять предварительные ожидания.

Итоги первого раунда: как завершились стартовые Australian Open 2026 матчи

Первые australian open 2026 матчи принесли как ожидаемые победы фаворитов, так и запеклые трехсетовые противостояния. Предлагаем обзор ключевых результатов по основным кортам Мельбурна:

Киа Арена: Австралийка Сторм Хантер (WC) уверенно прошла Э. Горгодзе (7:5, 6:3). Элиас Имер в настоящей битве нервов на тай-брейках одолел Алекса Болта (7:6, 7:6);

Также Джейсон Кублер подтвердил свой статус, выбив Николя Майо (6:3, 6:4), а Маккензи Макдональд в изнурительном матче дожал Д. Попко (6:7, 6:4, 7:5);

1573 Арена: сенсационно завершился матч Анук Куверманс, которая выбила опытного Танаси Коккинакиса (6:3, 6:3);

У женщин Э. Микич оказалась сильнее С. Моне (6:4, 4:6, 6:1), а Томас Барриос Вера прошел дальше после победы над С. Гаймардом Вайенбургом (6:2, 7:6);

Виталий Сачко также принес победу Украине, переиграв Виктора Дурасовича (6:3, 7:6);

Арена ANZ: Джеймс Маккейб одолел П. Маринкова (6:2, 7:6), а С. Вонг оказался сильнее У. Бланше (6:3, 7:6). Также М. Чжэн прошел С. Хьюитта, а К. Коппеянс — О. Ясику;

Корт 11 и 14 : Ангелина Калинина уверенно победила Дж. Гарленд (7:5, 6:2), а Дарья Снигур в трехсетовом поединке обыграла Катажину Каву (6:1, 2:6, 6:2).

Расписание Australian Open 2026: главные поединки второго раунда

Впереди болельщиков ждет не менее насыщенное расписание Australian Open 2026. Во втором раунде квалификации на корт выйдут как опытные бойцы, так и амбициозная молодежь.

Ключевые встречи следующего игрового дня:

Киа Арена (с 02:00): Звездная Слоан Стивенс встретится с Оливией Гадецки. Также здесь сыграют Дж. Маккейб против юного таланта Николая Будкова Кьяера и Джейсон Кублер против Вилиуса Гаубаса; Фото: Скриншот с сайта Australian Open 2026

1573 Арена: Роберто Карбальес Баэна (16) будет противостоять Г. Бейли, а опытный Душан Лайович (13) — Мерфи Кассоне. Также здесь состоится матч А. Саснович против К. Фон Дайхманн;

Корт 12 и 13: Украинское внимание болельщиков будет приковано к Юлии Стародубцевой (против Д. Папамихаил) и Ангелине Калининой (против Анук Куверманс);

Корт 5 и 6: Дарья Снигур будет бороться с Карсон Бранстайн, а Виталий Сачко выйдет на корт против Лиама Драксля (20).



Просмотреть турнирную сетку, расписание и результаты соревнований можно на официальном сайте.

Читать по теме Турнирная таблица ЧМ-2026: какое место заняла Украина Результаты группы D группового этапа на ЧМ-2026.

Australian Open 2026 турнирная сетка: путь к заветной основе

На данный момент australian open 2026 турнирная сетка на стадии отбора становится все более прозрачной, однако напряжение только растет. Каждый игрок должен преодолеть три этапа, чтобы получить пропуск в основную сетку, где победителей уже ждут лидеры мирового тенниса, такие как Янник Синнер и Ига Швёнтек.

В женской сетке интересен прогресс таких игроков, как Линда Фрухвиртова, Грет Миннен и Тамара Зиданшек, которые продолжают движение в своих секциях. У мужчин фавориты квалификации — Йосихито Нисиока, Тьяго Сейбот Уайлд и Маккензи Макдональд — пытаются избежать неожиданностей от молодых оппонентов в нижней части таблицы.

Теннис Австралия Опен 2026 — это марафон на выживание, где каждая арена, от Киа до 17-го корта, становится местом написания новой спортивной истории.

Полный и актуальный перечень всех матчей и результатов обновляется в режиме реального времени на официальных ресурсах турнира. Мельбурн готов к новым свершениям, а мы продолжаем следить за каждым шагом участников на этом непростом пути к финалу.

Ранее мы рассказывали о спорте зимой: как не потерять форму в самые холодные месяцы года.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!