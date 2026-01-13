Australian Open 2026: розклад матчів, турнірна сітка та успіхи українців у Мельбурні

Мельбурн-Парк перетворився на справжній тенісний вулик. Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2026 офіційно розпочав свою роботу з кваліфікаційних баталій. Перший раунд подарував глядачам десятки безкомпромісних дуелей, у яких визначилися перші учасники півфіналів відбору.

Окрім успіхів українського десанту, на кортах Австралії панувала справжня міжнародна боротьба, результати якої вже почали змінювати попередні очікування.

Підсумки першого раунду: як завершилися стартові Australian Open 2026 матчі

Перші australian open 2026 матчі принесли як очікувані перемоги фаворитів, так і запеклі трисетові протистояння. Пропонуємо огляд ключових результатів за основними кортами Мельбурна:

К іа Арена: Австралійка Сторм Гантер (WC) впевнено пройшла Е. Горгодзе (7:5, 6:3). Еліас Імер у справжній битві нервів на тай-брейках здолав Алекса Болта (7:6, 7:6);

Також Джейсон Кублер підтвердив свій статус, вибивши Ніколя Майота (6:3, 6:4), а Маккензі Макдональд у виснажливому матчі дотиснув Д. Попка (6:7, 6:4, 7:5);

1573 Арена: сенсаційно завершився матч Анук Куверманс, яка вибила досвідченого Танасі Коккінакіса (6:3, 6:3);

У жінок Е. Мікіч виявилася сильнішою за С. Моне (6:4, 4:6, 6:1), а Томас Барріос Віра пройшов далі після перемоги над С. Гаймардом Вайенбургом (6:2, 7:6);

Віталій Сачко також приніс перемогу Україні, перегравши Віктора Дурасовича (6:3, 7:6);

Арена ANZ: Джеймс Маккейб здолав П. Марінкова (6:2, 7:6), а С. Вонг виявився сильнішим за У. Бланше (6:3, 7:6). Також М. Чжен пройшов С. Х’юїтта, а К. Коппеяни — О. Ясіку;

Суд 11 та 14: Ангеліна Калініна впевнено перемогла Дж. Гірлянда (7:5, 6:2), а Дарія Снігур у трисетовому поєдинку обіграла Катажину Каву (6:1, 2:6, 6:2).

Розклад Australian Open 2026: головні поєдинки другого раунду

Попереду на вболівальників чекає не менш насичений розклад Australian Open 2026. У другому раунді кваліфікації на корт вийдуть як досвідчені бійці, так і амбітна молодь.

Ключові зустрічі наступного ігрового дня:

Кіа Арена (з 02:00): Зіркова Слоун Стівенс зустрінеться з Олівією Гадецкі. Також тут зіграють Дж. Маккейб проти юного таланта Ніколая Будкова К’яера та Джейсон Кублер проти Віліуса Гаубаса;

1573 Арена: Роберто Карбальєс Баена (16) протистоятиме Г. Бейлі, а досвідчений Душан Лайович (13) — Мерфі Кассоне. Також тут відбудеться матч А. Саснович проти К. Фон Дейхман;

Суд 12 та 13: Українська вболівальницька увага буде прикута до Юлії Стародубцевої (проти Д. Папаміхайл) та Ангеліни Калініної (проти Анук Куверманс);

Суд 5 та 6: Дарія Снігур боротиметься з Карсон Бранстін, а Віталій Сачко вийде на корт проти Ліама Драксла (20).

Переглянути турнірну сітку, розклад та результати змагань можна на офіційному сайті.

Australian Open 2026 турнірна сітка: шлях до заповітної основи

На даний момент australian open 2026 турнірна сітка на стадії відбору стає дедалі прозорішою, проте напруга лише зростає. Кожен гравець має подолати три етапи, щоб отримати перепустку до основної сітки, де на переможців уже чекають лідери світового тенісу, такі як Яннік Сіннер та Іга Швьонтек.

У жіночій сітці цікавим є прогрес таких гравчинь, як Лінда Фрухвіртова, Грет Міннен та Тамара Зіданшек, які продовжують рух у своїх секціях. У чоловіків фаворити кваліфікації — Йосіхіто Нішіока, Тьяго Сейбот Вілд та Маккензі Макдональд — намагаються уникнути несподіванок від молодих опонентів у нижній частині таблиці.

Теніс Австралія Опен 2026 — це марафон на виживання, де кожна арена, від Кіа до 17-го суду, стає місцем написання нової спортивної історії.

Повний та актуальний перелік усіх матчів і результатів оновлюється в режимі реального часу на офіційних ресурсах турніру. Мельбурн готовий до нових звершень, а ми продовжуємо стежити за кожним кроком учасників на цьому непростому шляху до фіналу.

