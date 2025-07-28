Стиль жизни Авто

Штраф за отсутствие детского автокресла: какая сумма и что считается нарушением

Богдана Макалюк, журналист сайта 28 июля 2025, 14:30
штраф за отсутствие детского автокресла
Фото Unsplash

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