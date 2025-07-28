Штраф за отсутствие детского автокресла: какая сумма и что считается нарушением

Использование автокресла при транспортировке ребенка в авто является ключевым фактором безопасности. По данным ВОЗ, правильно установленное детское кресло способно уменьшить риск гибели младенцев до 70%, а детей старшего возраста — на 54-80%. Однако далеко не все водители соблюдают требования по перевозке малолетних пассажиров, что создает серьезную опасность.

Чтобы уменьшить количество детских травм и смертей в ДТП, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил перевозки детей. Читай, какой штраф за отсутствие детского автокресла в 2025 году.

Какой штраф за отсутствие детского автокресла

9 октября 2019 года парламент Украины утвердил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми была введена ответственность за несоблюдение правил перевозки детей без использования специализированных средств безопасности.

Согласно ч. 10 в. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушением считается перевозка детей в возрасте до 12 лет или ростом до 145 см без детской удерживающей системы (автокресла или бустера), позволяющей пристегнуть ребенка штатными ремнями.

Также запрещается устанавливать такие системы на передних сиденьях первого ряда. Ответственность за соблюдение правил несет водитель.

Под термином “транспортное средство” подразумеваются все автомобили, мотоциклы, троллейбусы, трамваи, тракторы и другие машины с двигателем.

Первое нарушение влечет штраф в размере 510 грн (30 не облагаемых налогом минимумов).

Если нарушение повторяется в течение одного года, размер штрафа увеличивается до 850 гривен, что соответствует пятидесяти не облагаемых налогом минимумов.

Штраф необходимо уплатить в течение 15 дней с момента вынесения постановления. Если это не сделать, дело передается в исполнительную службу. В таком случае сумма штрафа удваивается, а также прибавляется исполнительный сбор. Государственная исполнительная служба может наложить арест на банковские счета нарушителя.

Некоторые водители регулярно нарушают правила дорожного движения, в частности, не соблюдают сигналы светофора. Ранее мы рассказывали, какой штраф за проезд на красный свет.

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