Ищи новые маршруты: на Крещатике ограничивают движение транспорта и пешеходов

С 30 апреля по 11 мая частично перекроют движение транспорта и пешеходов на Крещатике в Киеве. Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 17:00 на перекрестке улиц Крещатик и Прорезная, сообщают в КГГА.

За этот период на улице обустроят новый безбарьерный перекресток. Детальнее о реконструкции читай дальше.

Крещатик частично перекроют: в чем причина

Сообщается, что на перекрестке Крещатика и Прорезной будут продолжаться работы по снижению бортового камня, укладке тактильной плитки и приведению смежных элементов перехода к современным стандартам доступности.

Эти изменения призваны сделать передвижение людей с инвалидностью, лиц старшего возраста, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп более безопасным и удобным.

Дополнительно на светофоре установят новые сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.

Это поможет людям с нарушениями зрения лучше ориентироваться при пересечении дороги и сделает их передвижение по Крещатику более комфортным.

Работы будут проводиться в случае благоприятной погоды. Если погодные условия будут меняться, в график будут вносить коррективы. Завершить работу планируют до 11 мая.

На время реконструкции движение транспорта по Крещатику будет частично ограничено. Водителям и пешеходам советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные осложнения.

Напомним, что в Киеве также был перекрыт Южный мост до 1 августа. За это время планируют провести ремонт.

