Автогражданка, страхование недвижимости и жизни: как работают страховые компании во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 13 апреля 2022, 19:37
Як працює страховка під час війни. Автоцивілка, життя, нерухомості та автомобіля
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Больше новостей
Як отримати виплати від держави переселнцям
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії
порятунок Гоші з Ізюма
Ракета прилетела в подвал и попала в мальчика — история спасения маленького Гоши из Изюма
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе
Суми
Бетонные развалины: как жители Сум разбирают завалы собственных домов
Смотреть больше

Материалы по теме

Як отримати виплати від держави переселнцям
Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії
порятунок Гоші з Ізюма
Ракета прилетела в подвал и попала в мальчика — история спасения маленького Гоши из Изюма
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе
Суми
Бетонные развалины: как жители Сум разбирают завалы собственных домов

Видео
0:03:15
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів

Встреча под дулами автоматов: оккупационная власть пытается заставить педагогов работать в Мелитополе
0:02:44
Суми
Бетонные развалины: как жители Сум разбирают завалы собственных домов
0:03:34
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Ради победы: как украинский бизнес возвращается в привычный режим работы
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:13:29
Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти
Можно потерять весь восток Европы! Зеленский призвал Эстонию к эмбарго российской нефти
Евакуюватись потрібно негайно
Эвакуироваться нужно немедленно! Украинцев призывают покинуть Донбасс, пока еще возможно
0:03:52
Ситуація у Харкові 13.04.2022 - історії очевидців
Тихих районов больше не осталось! Жизнь Харькова под постоянными обстрелами россиян
українські військові Маріуполь
Обрели второй шанс! Арестович о подкреплении полка Азов в Мариуполе
0:03:32
Ситуація на кордоні з Польщею
Каждому хочется домой. Истории украинцев, которые пересекают границу с Польшей
0:01:21
Ситуація у Маріуполі 13.04.2022
За гранью боли: россияне убили более 20 тысяч мариупольцев
Больше видео
Як заспокоїтись, якщо пігулки вже не діють
Читать дальше
Валерьянка не поможет — альтернативные методы успокоения во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь