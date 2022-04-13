Автогражданка, страхование недвижимости и жизни: как работают страховые компании во время войны

Несмотря на войну, некоторые вещи остаются неизменными: к сожалению, люди попадают в ДТП, умирают, терпят убытки и т.д. Многие украинцы имеют договоры страхования, но работают ли сейчас страховые компании?

Генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб рассказал о действии автогражданки в Украине во время войны, страховке недвижимости и возмещении смерти из-за войны.

Действует ли автогражданка в условиях военного состояния

Ястреб объясняет, что автогражданка работает во время войны. Более того, страховщики всеми силами пытаются сделать так, чтобы людям было удобно получить страховое возмещение.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Так компании готовы оплачивать страховые случаи даже если полиция не выехала на место ДТП. За подтверждения подойдут любые документы, описывающие происшествие.

Почти все страховщики нашей ассоциации работают сейчас в упрощенном режиме, – рассказывает Ястреб.

Страхование недвижимости во время войны

Страхование недвижимости также действует во время войны, однако не все убытки по договорам страхования могут покрываться. Почти все договора страхования содержат дополнительные примечания о военном времени и убытках, причиненных в результате военных действий. Поэтому если недвижимость повредилась в результате войны, то ответственность за это несет агрессор.

Возмещение смерти из-за войны

Если у человека была застрахована жизнь и он умер вроде бы своей смертью (то есть не от обстрелов), однако причина смерти связана с войной, то страховщик должен выплачивать страховое возмещение в полном объеме.

Страховые случаи на неподконтрольной Украине территории

Если человек понес убытки на территории, временно неподконтрольной Украине, то Денис Ястреб советует фиксировать все возможные доказательства и обстоятельства происшествия на фото, видео, находить свидетелей и т.д.

Затем эти данные следует передать в страховые компании. Даже если вы не успеете заявить о страховом случае вовремя по оговоренным договором срокам, страховщики все равно должны выплатить возмещение.

После войны Украина нуждается в масштабном восстановлении. Наиболее насущная потребность заключается в восстановлении объектов критической инфраструктуры, дорог, домов, аэропортов и т.д. Читай, каким будет отстройка Украины после победы и за чей счет.