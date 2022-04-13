Автоцивілка, страхування нерухомості та життя: як працюють страхові компанії під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 13 Квітня 2022, 19:37
Як працює страховка під час війни. Автоцивілка, життя, нерухомості та автомобіля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Більше новин
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Зустріч під дулами автоматів: як окупаційна влада намагається змусити освітян працювати у Мелітополі
Суми
Бетонні руїни: як мешканці Сум розбирають завали власних домівок
Автоцивілка, страхування нерухомості та життя: як працюють страхові компанії під час війни
Батьки про те, якою має бути освіта під час війни та надважливу складову навчання
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Заради перемоги: як український бізнес повертається до звичного режиму роботи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів
Зустріч під дулами автоматів: як окупаційна влада намагається змусити освітян працювати у Мелітополі
Суми
Бетонні руїни: як мешканці Сум розбирають завали власних домівок
Автоцивілка, страхування нерухомості та життя: як працюють страхові компанії під час війни
Батьки про те, якою має бути освіта під час війни та надважливу складову навчання
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Заради перемоги: як український бізнес повертається до звичного режиму роботи

Відео
0:03:15
Ситуація у Мелітополі - окупанти викрадають та тероризують вчителів

Зустріч під дулами автоматів: як окупаційна влада намагається змусити освітян працювати у Мелітополі
0:02:44
Суми
Бетонні руїни: як мешканці Сум розбирають завали власних домівок
0:03:34
Бізнес в Україні під час війни - як компанії адаптуються до нових умов
Заради перемоги: як український бізнес повертається до звичного режиму роботи
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнберзький, Токійський та Югославський — розповідаємо про найвідоміші воєнні трибунали в історії
0:13:29
Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти
Можна втратити увесь схід Європи! Зеленський закликав Естонію до ембарго російської нафти
Евакуюватись потрібно негайно
Евакуюватись потрібно негайно! Українців закликали залишити Донбас, доки ще можливо
0:03:52
Ситуація у Харкові 13.04.2022 - історії очевидців
Тихих районів більше не залишилося! Життя Харкова під постійними обстрілами росіян
українські військові
Отримали другий шанс! Арестович про підкріплення полку Азов у Маріуполі
0:03:32
Ситуація на кордоні з Польщею
Кожен хоче додому. Історії українців, які перетинають кордон із Польщею
0:01:21
Ситуація у Маріуполі 13.04.2022
Поза межами болю: росіяни вбили понад 20 тисяч маріупольців
Більше відео
Як заспокоїтись, якщо пігулки вже не діють
Читати далі
Валер’янка не допоможе — альтернативні методи заспокоєння під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь