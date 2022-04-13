Автоцивілка, страхування нерухомості та життя: як працюють страхові компанії під час війни

Попри війну деякі речі залишаються незмінними: на жаль, люди потрапляють у ДТП, помирають, зазнають збитків тощо. Багато українців мають договори страхування, та чи працюють зараз страхові компанії?

Генеральний директор Національної асоціації страховиків України Денис Ястреб розповів про дію автоцивілки в Україні під час війни, страховку нерухомості та відшкодування смерті через війну.

Чи діє автоцивілка в умовах воєнного стану

Ястреб пояснює, що автоцивілка працює під час війни. Ба більше, страховики всіма силами намагаються зробити так, щоб людям було зручно отримати страхове відшкодування.

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Так компанії готові оплачувати страхові випадки навіть, якщо поліція не виїхала на місце ДТП. За докази підійдуть будь-які документи, які описують обставини події.

Майже всі страховики нашої асоціації працюють зараз у спрощеному режимі, — розповідає Ястреб.

Страхування нерухомості під час війни

Страхування нерухомості також діє під час війни, проте не всі збитки за договорами страхування зараз можуть покриватися. Майже всі договори страхування містять додаткові зауваження про воєнний час і збитки, які завдані внаслідок воєнних дій. Тому, якщо нерухомість пошкодилася внаслідок війни, то відповідальність за це несе агресор.

Відшкодування смерті через війну

Якщо в людини було застраховане життя й вона померла начебто своєю смертю (тобто не безпосередньо від обстрілів), проте причина смерті пов’язана з війною, то страховик має виплачувати страхове відшкодування у повному обсязі.

Страхові випадки на непідконтрольній Україні території

Якщо людина зазнала збитків на території, тимчасово непідконтрольній Україні, то Денис Ястреб радить фіксувати всі можливі докази та обставини події на фото, відео, знаходити свідків тощо.

Потім ці дані потрібно передати у страхові компанії. Навіть якщо ви не встигнете заявити про страховий випадок вчасно за обумовленими договором строками, страховики все одно мають виплатити відшкодування.

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