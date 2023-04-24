Борьба с игровой зависимостью в Украине: государство, общество и бизнес объединяют усилия

В Украине, под патронатом Министерства здравоохранения и при поддержке КРАИЛ и Центра ответственной игры, с 2021 года развивают эффективные методы противодействия и борьбы с игровой зависимостью. Встреча состоялась в феврале 2023 года, при заседании представителей различных общественных и государственных структур, а также бизнеса для обсуждения проблемы и вопросов формирования культуры отношения к гемблингу.

О чем говорилось на встречах

На конференции обсудили важные вопросы предотвращения зависимости от азартных игр и оказания своевременной помощи. Встреча проходила на платформе Укринформ. Во время форума мнения и рекомендации высказывали следующие спикеры:

Иван Рыжий – председатель КРАИЛ.

Александра Машкевич — директор департамента медицинских услуг Минздрава Украины.

Константин Аймедов и Звездная Торопецкая – представители Центра ответственной игры.

Марина Слободниченко – руководительница и представительница Responsible Gambling Center.

Речь также шла о проведенных исследованиях, в ходе которых были определены основные маркеры, указывающие на появление “игромании”, а также о мерах, которые могли бы предотвратить ее появление, и помочь игрокам, играющим в игровые автоматы онлайн, и не избежав психической патологии.

Итак, Иван Рыжий напомнил, что с 2021 года в КРАИЛ занимаются разработкой системы предупреждения игромании в гемблинге, создают реестр зависимых лиц, в который могут записаться добровольно сами пострадавшие или их родственники могут подавать ходатайство.

Со своей стороны Александра Машкевич напомнила, что люди с игровой зависимостью могут обратиться бесплатно в специальные центры, где им предоставят необходимую помощь и лечение под наблюдением опытных психологов. В рамках программы медицинских гарантий пострадавшие могут обратиться за помощью на первом уровне – к семейным врачам.

Развитие культуры отношения к азартным играм

Остальные участники конференции (Константин Аймедов, Марина Слободниченко и Звездная Торопецкая) высказались относительно развития культуры отношения общества к азартным играм. Например, поднималась тема, что в школах предупреждают о вредности алкоголя, наркотических веществ и курении, но ничего не говорят о потенциальной опасности, исходящей от игромании.

В связи с этим было решено объединить усилия по предупреждению и борьбе с азартной зависимостью на уровне государства, медицинских учреждений, бизнеса и регулирующей организации.

Выводы конференции

В борьбе с зависимостью от азартных развлечений игроки не оставляют наедине с проблемой. Для этого в рамках ответственной игры принимаются комплексные мероприятия. На сайтах лицензионных казино размещается информация с контактами центров помощи, а также инструкции, согласно которым посетители клубов могут самостоятельно помочь себе и выявить признаки болезни.

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Напомним, ранее мы рассказывали больше о том, как вылечить игроманию.

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