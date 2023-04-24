Боротьба з ігровою залежністю в Україні: держава, суспільство та бізнес об’єднують зусилля

В Україні, під патронатом Міністерства охорони здоров’я, та за підтримки КРАІЛ та Центру відповідальної гри, з 2021 року розвивають ефективні методи протидії та боротьби з ігровою залежністю. Зустріч відбулась у лютому 2023 року, при засіданні представників різних громадських та державних структур, а також бізнесу, для обговорення проблеми та питань формування культури ставлення до гемблінгу.

Про що йшлося на зустрічах

На конференції обговорили важливі питання щодо запобігання залежності від азартних ігор, та надання своєчасної допомоги. Зустріч проходила на платформі Укрінформ. Під час форуму думки та рекомендації висловлювали такі спікери:

Іван Рудий — голова КРАІЛ.

Олександра Машкевич — директорка департаменту медичних послуг МОЗ України.

Костянтин Аймедов та Зоряна Торопецька — представники Центру відповідальної гри .

Марина Слободниченко — керівниця та представниця Responsible Gambling Center.

Розмова також йшла про проведені дослідження, під час яких були визначені основні маркери, які вказують на появу “ігроманії”, а також про заходи, які могли б запобігти її появі, та допомогти гравцям, які грають в ігрові автомати онлайн, та не уникнули психічної патології.

Отже, Іван Рудий нагадав, що з 2021 року в КРАІЛ займаються розробкою системи попередження ігроманії у гемблінгу, створюють реєстр залежних осіб, до якого можуть записатися добровільно самі постраждалі або їхні родичі можуть подавати ходатайство.

Зі свого боку, Олександра Машкевич нагадала, що люди з ігровою залежністю можуть звернутися безкоштовно в спеціальні центри, де їм нададуть необхідну допомогу та лікування під наглядом досвідчених психологів. У рамках програми медичних гарантій постраждалі можуть звернутися за допомогою на першому рівні — до сімейних лікарів.

Розвиток культури ставлення до азартних ігор

Решта учасників конференції (Костянтин Аймедов, Марина Слободніченко та Зоряна Торопецька) висловилися щодо розвитку культури ставлення суспільства до азартних ігор. Наприклад, піднімалась тема, що в школах попереджують про шкідливість алкоголю, наркотичних речовин та куріння, але нічого не говорять про потенційну небезпеку, що виходить від ігроманії.

У зв’язку з цим, було вирішено об’єднати зусилля щодо попередження та боротьби з азартною залежністю на рівні держави, медичних установ, бізнесу, та регулюючої організації.

Висновки конференції

У боротьбі з залежністю від азартних розваг гравців не залишають наодинці з проблемою. Для цього в рамках “Відповідальної гри” приймаються комплексні заходи. На сайтах ліцензійних казино розміщується інформація з контактами центрів допомоги, а також інструкції, за якими відвідувачі клубів можуть самостійно допомогти собі і виявити ознаки хвороби.

Деталі на playcasino.com.ua.

Нагадаємо, раніше ми розповідали більше про те, як вилікувати ігроманію.

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