Удобнее и быстрее — в Telegram создали бот, находящий Пункты несокрушимости

Не так давно в Украине объяви о начале работы Пунктов несокрушимости. Найти их адреса можно было на карте.
Сейчас в мессенджере Telegram создали бот, который находит Пункты несокрушимости рядом с твоим адресом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В этом боте можно узнать информацию о работе пунктов, их адресах и услугах, которые там можно получить. В случае, если исчезнет связь, информацию лучше где-нибудь записать или сделать скриншот. Информация в боте обновляется каждый день.
Из соображений безопасности бот не сообщает адреса Пунктов несокрушимости в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий. Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
— Информацию о местонахождении Пунктов несокрушимости в этих регионах можно узнать в местных органах власти, — отметил Тимошенко.
Ранее мы рассказывали, как работают Пункты несокрушимости в Украине.
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