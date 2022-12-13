Удобнее и быстрее — в Telegram создали бот, находящий Пункты несокрушимости

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 декабря 2022, 15:00
Бот у Telegram, який шукає Пункти Незламності: що відомо
Фото: Pexels

Больше новостей
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Хочется драников, но лень жарить? Сделай один большой! Рецепт от Владимира Ярославского
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Уксус, сода, нашатырный спирт, а главное — правильное хранение. Как убрать неприятный запах из холодильника
Смотреть больше

Материалы по теме

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Нова партія Shahed в Росії: Юрій Ігнат про можливий масований обстріл
Дроны Shahed снова активизировались: что известно о новой партии БПЛА в России и есть ли признаки нового массированного удара
Як оформити опікунство над людиною похилого віку
Одари уютом и теплом: как оформить опекунство над пожилым человеком
Большая Писаревка
Самый мощный обстрел с начала войны! Как живет пограничная Великая Писаревка

Видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:03:45
ферма з Чернігівщини
Пережили ад и в одиночку вывозили скот из-под обстрелов: как спасалась ферма в Черниговской области
0:07:08
Нова партія Shahed в Росії: Юрій Ігнат про можливий масований обстріл
Дроны Shahed снова активизировались: что известно о новой партии БПЛА в России и есть ли признаки нового массированного удара
0:02:42
Большая Писаревка
Самый мощный обстрел с начала войны! Как живет пограничная Великая Писаревка
Ліцензія на зберігання пального для генератора: як отримати та який штраф
Используешь генератор, а лицензия на хранение топлива есть? Рассказываем, как ее получить и какой штраф
Відповіді на питання про українську енергетику
Хватит верить в фейки и гадать на кофейной гуще! Ответы на все волнующие тебя вопросы об украинской энергетике
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:11:44
Новий закон Про медіа: що зміниться та чи приймуть його
Создан для новой реальности информационного пространства — разбор нового закона О медиа и примут ли его
День Сухопутних військ України 2022: привітання Залужного, Резнікова та Генштабу
Первыми поднимают наши флаги над освобожденными землями — День Сухопутных войск Украины
0:03:27
Медики з Дніпра
Спасают бойцов от ампутаций! Медики из Днепра делают невозможное
Больше видео
Як приготувати деруни: рецепт дерунів від Володимира Ярославського
Читать дальше
Хочется драников, но лень жарить? Сделай один большой! Рецепт от Владимира Ярославского

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь