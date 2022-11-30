Со Starlink’ом: как работают Пункты несокрушимости в Украине

В украинских городах разворачивают Пункты несокрушимости, где граждане могут зарядить свои гаджеты и выпить горячие напитки. Однако основная проблема украинцев сейчас — отсутствие стабильного интернета и связи, но решить проблему должны уже в ближайшие дни.

Сейчас известно об открытии более тысячи таких пунктов.

А еще здесь можно подключиться к интернету, к тому же недавно министр внутренних дел Украины Денис Монастриский заявил, что уже в течение двух недель все Пункты несокрушимости обеспечат интернетом от Starlink и другими средствами связи.

Некоторые Пункты несокрушимости даже оборудовали детскими игрушками и столами, чтобы и малышам была радость. В отдельных пунктах даже обустраивают простор для обучения школьников.

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В настоящее время в Украине заработало 70 таких классов безопасности.

Большинство таких пунктов расположены на базе пожарно-спасательных частей, и только четверть из них — мобильные.

Как работают Пункты несокрушимости и где мы рассказывали в другом материале.

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