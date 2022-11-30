Как подключить интернет без света, чтобы работать, смотреть фильмы и учиться 24/7

Из-за постоянных отключений света, каждому, кто работает или учится дистанционно, нужно подумать о том, как сделать так, чтобы можно было работать без электричества.
Ведь не всегда получается поехать работать в коворкинг или кафе. Как подключить интернет без света — читай в материале.
Самый простой вариант из всех.
Но он работает только в том случае, если вместе с электроэнергией у тебя не пропадает сеть.
Но он работает только в том случае, если вместе с электроэнергией у тебя не пропадает сеть.
Для того чтобы быть на связи, следуй подробной инструкции.
Когда у самого провайдера нет света, то в квартирах, в которые он подает интернет, его тоже не будет.
Даже, если у тебя есть электричество дома.
Большинство провайдеров уже подготовились к длительным отключениям света, но если ты — не тот самый счастливчик, то нужно знать, что делать, чтобы интернет был даже без света.
Нужно:
Также мы рассказали о пяти способах, которые помогут зарядить телефон, когда нет электроэнергии. Подробности читай в нашем материале.
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