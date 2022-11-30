Как подключить интернет без света, чтобы работать, смотреть фильмы и учиться 24/7

Из-за постоянных отключений света, каждому, кто работает или учится дистанционно, нужно подумать о том, как сделать так, чтобы можно было работать без электричества.

Ведь не всегда получается поехать работать в коворкинг или кафе. Как подключить интернет без света — читай в материале.

Как подключить интернет без света: раздай интернет через телефон

Самый простой вариант из всех.

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Но он работает только в том случае, если вместе с электроэнергией у тебя не пропадает сеть.

Для того чтобы быть на связи, следуй подробной инструкции.

В телефоне зайди в Настройки и подключи личную Точку доступа.

Возьми ноутбук и найди wi-fi с названием своего телефона.

Если ты знаешь о том, что у тебя будет длительное отключение света, заранее заряди телефон, ноутбук и несколько повербанков. Так ты точно сможешь словить сеть и работать столько, сколько тебе нужно.

Интернет без света: как усилить мобильную связь

Купи специальный усилитель связи. Посмотри в интернете инструкцию о том, как его правильно установить (для каждого устройства она своя). Они стоят от 600 до 4000 грн. Загрузи програму CellTower Locator. Она определяет ближайшую вышку. С этой информацией ты сможешь направить усилитель в ту точку и сделать интернет лучше.

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Интернет, когда есть свет, а нет сети

Когда у самого провайдера нет света, то в квартирах, в которые он подает интернет, его тоже не будет.

Даже, если у тебя есть электричество дома.

Большинство провайдеров уже подготовились к длительным отключениям света, но если ты — не тот самый счастливчик, то нужно знать, что делать, чтобы интернет был даже без света.

Нужно:

Выбрать провайдера, у которого есть резервные системы.

Обеспечить резервное питание для роутера дома через повербанк, блок бесперебойного питания или другие устройства.

Как обеспечить Wi-Fi дома без света

Возьми небольшой повербанк. Вместе с ним, купи конвертер питания (выбери такой, чтобы он мог подключиться к роутеру).

Если у тебя оптический интернет, то позаботься о питании для GPON (купи несколько конверторов или разветвителей питания).

Также может помочь 4G-роутер.

Самым простым и надежным вариантом до сих пор является покупка Starlink. Но нужно учитывать то, что система, вместе с подпиской будет стоить недешево.

Также мы рассказали о пяти способах, которые помогут зарядить телефон, когда нет электроэнергии. Подробности читай в нашем материале.

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