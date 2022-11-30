Где в киевском метро можно зарядить гаджеты: список станций

У украинцев из-за массовых обстрелов энергетической инфраструктуры начался квест: найди свет в своем городе.

Теперь каждый, у кого нет генератора, кто ходит в кофейни и коворкинги с автономным питанием, отныне к этому списку сможет добавить и метро.

В свое время киевский метрополитен служил защитой от вражеских ракет, а теперь там можно заряжать гаджеты даже тогда, когда нет света. Где уже обустроили и запустили точки с USB-зарядками, рассказали в КГГА.

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Станции, где можно зарядить телефон в метро

Зарядные точки с USB-зарядками были открыты на всех трех линиях метрополитена. Со временем зарядить телефон в метро можно будет на большем количестве станций, но пока работают всего 19.

Красная линия

Академгородок

Житомирская

Нивки

Берестейская

Синяя линия:

Теремки

Ипподром

Выставочный центр

Васильковская

Голосеевская

Демеевская

Тараса Шевченко

Почайна

Минская

Героев Днепра

Зеленая линия:

Бориспольская

Харьковская

Позняки

Осокорки

Выдубичи

Если тебе далеко и неудобно добираться до метро, но срочно нужно зарядить устройство, можешь поискать ближайшие Пункты несокрушимости. Как они работают, мы рассказали в материале.

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