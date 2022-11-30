Де у київському метро можна зарядити гаджети: список станцій

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 30 Листопада 2022, 17:15
зарядки в метро
Фото: Unsplash

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