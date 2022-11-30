Де у київському метро можна зарядити гаджети: список станцій

В українців через масові обстріли енергетичної інфраструктури почався новий квест: знайди світло у своєму місті.

Тепер кожен, хто не має генератора, відвідує кав’ярні та коворкінги з автономним живленням, відсьогодні до цього списку зможе додати й метро.

Свого часу київський метрополітен слугував захистом від ворожих ракет, а тепер там можна заряджати гаджети навіть тоді, коли немає світла. Де вже облаштували та запустили точки з USB-зарядками, розповіли у КМДА.

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Станції, де можна зарядити телефон в метро

Зарядні точки з USB-зарядками відкрили на усіх трьох лініях метрополітену. Згодом зарядити телефон в метро можна буде на більшій кількості станцій, та поки працюють лише 19.

Червона лінія

Академмістечко

Житомирська

Нивки

Берестейська

Синя лінія:

Теремки

Іподром

Виставковий центр

Васильківська

Голосіївська

Деміївська

Тараса Шевченка

Почайна

Мінська

Героїв Дніпра

Зелена лінія:

Бориспільська

Харківська

Позняки

Осокорки

Видубичі

Якщо ж до метро добиратися тобі далеко і незручно, а треба терміново зарядити пристрій, можеш пошукати найближчі Пункти незламності. Як вони працюють, ми розповіли у матеріалі.

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