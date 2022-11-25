Слава генераторам! Які ТРЦ в Києві працюють під час відключень світла

Хоч відключення світла і завдають незручностей, вони не можуть зламати чи налякати українців. Ми продовжуємо жити, працювати, кохати та перемагати.

Адаптуються до реалій навіть великі ТРЦ. Які з них уже функціонують навіть під час планових та аварійних відключень, розповіли в Українській раді торгових центрів.

Робота ТРЦ без світла: що функціонує, а що ні

Призупиняють свою роботу у разі відсутності електропостачання такі ТРЦ:

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Blockbuster Mall;

Retroville;

Проспект;

РайON.

Однак багато інших столичних гігантів уже повністю або частково незалежні від того, є електропостачання чи ні. Тож там можна розважитися, поїсти, попрацювати та підзарядитися.

LAVINA MALL

Під час відключень цей ТРЦ працює на власних генераторах. Тож за відсутності електропостачання відкриті всі входи та працює понад 100 магазинів і закладів.

Від генератора не працюють лише парк розваг Galaxy, кінотеатр Multiplex, фудкорт та супермаркет Сільпо.

RESPUBLIKA PARK

Як і в Lavina Mall, цей ТРЦ продовжує працювати під час аварійних відключень. Зайти в RESPUBLIKA PARK ти можеш з Р1, Р2 з Кільцевої дороги та входів з паркінгу Р6 та P7.

GULLIVER

За відсутності електроенергії торговельний центр повноцінно працює з нульового до третього поверху.

ART MALL

Торговельний центр працює на власних генераторах.

Крім того, на території ТРЦ створили Простір світла з безкоштовним Wi-Fi, де ти зможеш зарядити свої пристрої або попрацювати.

COSMO MULTIMALL

До безперебійної роботи у цьому ТРЦ вже підключені льодова арена, кінотеатр Kinoman, боулінг AstroBowling і супермаркет Ultramarket.

Інші зони ще у процесі забезпечення.

RIVER MALL

Під час відключень RIVER MALL частково продовжує роботу на резервному освітленні. Невдовзі планують підключити безперебійне живлення, щоб працювати на повну потужність.

КАРАВАН OUTLET

Під час відключень у торговельному центрі працюють близько 30 торгових точок. Також не припиняє роботу ролером і гіпермаркет Ашан.

Майже кожен житель України зараз мріє про власний генератор, щоб при кожному відключенні світла не шукати електрику, а спокійно працювати вдома.

На щастя, така можливість є. Мешканцям багатоквартирних будинків київська влада пропонує оплатити генератор на 75%. Як подати заявку на власний генератор, читай у матеріалі.

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