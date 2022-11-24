Треба працювати, а світла немає? Коворкінги у Львові: список

Через постійні аварійні та планові відключення електроенергії тисячі українців не можуть нормально працювати та навчатися. Росіяни намагаються нас зламати, але такого не станеться, впевнені ми.

Редакція Вікна-новини зібрала список коворкінгів у Львові, щоб ти завжди міг/могла бути на зв’язку та працювати на благо держави навіть під час масового блекауту міста.

Коворкінги Львова

Territory Coworking

Розташований на вулиці Княгині Ольги, 114 на території місцевого аквапарку Пляж, другий поверх.

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Це ідеальне та комфортне місце для проведення ділових зустрічей, майстер-класів, презентацій, тренінгів, конференцій, воркшопів та семінарів. Забронювати місце та дізнатися усі деталі можна на сайті коворкінг-центру.

Startup Depot

Сучасний коворкінг розташований за адресою вулиця Весняна, 4. Тут є два зали для проведення зустрічей, бібліотека, зона для ігор та спорту й навіть кухня. Тут також проводять безплатні семінари на різні теми — про це та про переваги коворкінгу можеш дізнатися з їхніх соціальних мереж.

W-WorkSpace Coworking

Коворкінг розташований на проспекті Чорновола, 103. Окрім зони для роботи, центр надає послуги ігрової зони.

Тут завжди є стабільний інтернет, також можна вибрати власне місце для роботи подалі від людей. Забронювати місце у коворкінгу можна за посиланням.

FUTURA Hub

Великий коворкінг-центр розташований на вулиці Кульпарківська, 200-А. Тут є робочий простір від двох до шести осіб, персональний офіс до восьми осіб або приватний офіс до 30 та більше осіб.

Коли зникає світло, у коворкінгу є інтернет.

Бажано туди приходити з власними зарядними підстанціями та повербанками. Інші деталі варто дізнаватися за телефоном, який вказаний на сайті.

UStart Coworking

На вулиці Шевченка, 111А є комфортний простір для роботи. Тут є усе необхідне: інтернет та світло, а головне — безпека. Працює генератор, тож жодні відключення світла не стануть на заваді твоїм справам!

Усі деталі можна дізнатися у соціальних мережах коворкінгу.

Віримо, що зможемо пройти й такі випробування! Адже наш народ так просто не здолати: українці вже вигадали інші способи, як працювати без електроенергії — читай лайфхаки у нашому матеріалі.

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