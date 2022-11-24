Надо работать, а света нет? Коворкинги во Львове: список

Из-за постоянных аварийных и плановых отключений электроэнергии тысячи украинцев не могут нормально работать и учиться. Россияне пытаются нас сломать, но такого не произойдет, уверены мы.
Редакция Вікна-новини собрала список коворкингов во Львове, чтобы ты всегда мог/могла быть на связи и работать на благо государства даже во время массового блэкаута города.
Находится на улице Княгини Ольги, 114, на территории местного аквапарка Пляж, второй этаж.
Это идеальное и комфортное место для проведения деловых встреч, мастер-классов, презентаций, тренингов, конференций, воркшопов и семинаров. Забронировать место и узнать все подробности можно на сайте коворкинг-центра.
Современный коворкинг находится по адресу улица Весенняя, 4. Здесь есть два зала для проведения встреч, библиотека, зона для игр и спорта, даже кухня. Здесь также проводят бесплатные семинары на разные темы — об этом и преимуществах коворкинга можешь узнать из их социальных сетей.
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Коворкинг находится на проспекте Чорновола, 103. Кроме зоны для работы центр предоставляет услуги игровой зоны.
Здесь всегда есть стабильный интернет, также можно выбрать себе место для работы подальше от людей. Забронировать место в коворкинге можно по ссылке.
Большой коворкинг-центр находится на улице Кульпарковской, 200-А. Здесь есть рабочее пространство от двух до шести человек, персональный офис до восьми человек или частный офис на 30 и более человек.
Когда исчезает свет, у коворкинга есть интернет.
Когда исчезает свет, у коворкинга есть интернет.
Желательно туда приходить со своими зарядными подстанциями и павербанками. Другие детали следует узнавать по телефону, указанному на сайте.
На улице Шевченко, 111А есть комфортное пространство для работы. Здесь есть все необходимое: интернет и свет, а главное — безопасность. Работает генератор, так что никакие отключения света не помешают твоим делам!
Все детали можно узнать в социальных сетях коворкинга.
Верим, что сможем пройти и такие испытания! Ведь наш народ так просто не одолеть: украинцы уже придумали другие способы, как работать без электроэнергии, — читай лайфхаки в нашем материале.
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