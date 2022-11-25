Слава генераторам! Какие ТРЦ в Киеве работают во время отключения света

Хотя отключения света и доставляют неудобства, они не могут сломать или испугать украинцев. Мы продолжаем жить, работать, любить и побеждать.
Адаптируются к реалиям даже крупные ТРЦ. Какие из них уже функционируют даже при плановых и аварийных отключениях, рассказали в Украинском совете торговых центров.
Приостанавливают свою работу при отсутствии электроснабжения следующие ТРЦ:
Однако многие другие столичные гиганты уже полностью или частично независимы от того, есть электроснабжение или нет. Там можно развлечься, поесть, поработать и подзарядиться.
При отключении этот ТРЦ работает на собственных генераторах. Поэтому при отсутствии электроснабжения открыты все входы и работает более 100 магазинов и заведений.
От генератора не работают только парк развлечений Galaxy, кинотеатр Multiplex, фудкорт и супермаркет Сильпо.
Как и Lavina Mall, этот ТРЦ продолжает работать во время аварийных отключений. Зайти в RESPUBLIKA PARK ты можешь с Р1, Р2 из Кольцевой дороги и входов из паркинга Р6 и P7.
При отсутствии электроэнергии торговый центр полноценно работает с нулевого до третьего этажа.
Торговый центр работает на собственных генераторах.
Кроме того, на территории ТРЦ создано пространство света с бесплатным Wi-Fi, где ты сможешь зарядить свои устройства или поработать.
Кроме того, на территории ТРЦ создано пространство света с бесплатным Wi-Fi, где ты сможешь зарядить свои устройства или поработать.
К бесперебойной работе в этом ТРЦ уже подключены ледовая арена, кинотеатр Kinoman, боулинг AstroBowling и супермаркет Ultramarket.
Остальные зоны еще в процессе обеспечения.
Во время отключения RIVER MALL частично продолжает работу на резервном освещении. В скором времени планируют подключить бесперебойное питание, чтобы работать на полную мощность.
При отключениях в торговом центре работают около 30 торговых точек. Также не прекращает работу роллердром и гипермаркет Ашан.
Почти каждый житель Украины мечтает о собственном генераторе, чтобы при каждом отключении света не искать электричество, а спокойно работать дома.
К счастью, такая возможность есть. Жильцам многоквартирных домов киевские власти предлагают оплатить генератор на 75%. Как подать заявку на свой генератор, читай в материале.
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