Слава генераторам! Какие ТРЦ в Киеве работают во время отключения света

Хотя отключения света и доставляют неудобства, они не могут сломать или испугать украинцев. Мы продолжаем жить, работать, любить и побеждать.

Адаптируются к реалиям даже крупные ТРЦ. Какие из них уже функционируют даже при плановых и аварийных отключениях, рассказали в Украинском совете торговых центров.

Работа ТРЦ без света: что функционирует, а что нет

Приостанавливают свою работу при отсутствии электроснабжения следующие ТРЦ:

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Blockbuster Mall;

Retroville;

Проспект;

РайON.

Однако многие другие столичные гиганты уже полностью или частично независимы от того, есть электроснабжение или нет. Там можно развлечься, поесть, поработать и подзарядиться.

LAVINA MALL

При отключении этот ТРЦ работает на собственных генераторах. Поэтому при отсутствии электроснабжения открыты все входы и работает более 100 магазинов и заведений.

От генератора не работают только парк развлечений Galaxy, кинотеатр Multiplex, фудкорт и супермаркет Сильпо.

RESPUBLIKA PARK

Как и Lavina Mall, этот ТРЦ продолжает работать во время аварийных отключений. Зайти в RESPUBLIKA PARK ты можешь с Р1, Р2 из Кольцевой дороги и входов из паркинга Р6 и P7.

GULLIVER

При отсутствии электроэнергии торговый центр полноценно работает с нулевого до третьего этажа.

ART MALL

Торговый центр работает на собственных генераторах.

Кроме того, на территории ТРЦ создано пространство света с бесплатным Wi-Fi, где ты сможешь зарядить свои устройства или поработать.

COSMO MULTIMALL

К бесперебойной работе в этом ТРЦ уже подключены ледовая арена, кинотеатр Kinoman, боулинг AstroBowling и супермаркет Ultramarket.

Остальные зоны еще в процессе обеспечения.

RIVER MALL

Во время отключения RIVER MALL частично продолжает работу на резервном освещении. В скором времени планируют подключить бесперебойное питание, чтобы работать на полную мощность.

КАРАВАН OUTLET

При отключениях в торговом центре работают около 30 торговых точек. Также не прекращает работу роллердром и гипермаркет Ашан.

Почти каждый житель Украины мечтает о собственном генераторе, чтобы при каждом отключении света не искать электричество, а спокойно работать дома.

К счастью, такая возможность есть. Жильцам многоквартирных домов киевские власти предлагают оплатить генератор на 75%. Как подать заявку на свой генератор, читай в материале.

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