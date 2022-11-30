Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7

Через постійні відключення світла, кожному, хто працює чи навчається дистанційно, потрібно подумати про те, як зробити так, щоб можна було працювати без електрики.
Адже не завжди виходить поїхати працювати у коворкінг чи кафе. Як підключити інтернет без світла — читай у матеріалі.
Найпростіший варіант з усіх.
Але він працює тільки в тому випадку, якщо разом із електроенергією у тебе не пропадає мережа.
Але він працює тільки в тому випадку, якщо разом із електроенергією у тебе не пропадає мережа.
Для того, щоб бути на зв’язку, дотримуйся докладної інструкції.
Коли сам провайдер немає світла, то у квартирах, в які він подає інтернет, його теж не буде.
Навіть якщо у тебе є електрика вдома.
Навіть якщо у тебе є електрика вдома.
Більшість провайдерів вже підготувалися до сильних світлових відключень, але якщо ти — не той щасливчик, то потрібно знати, що робити, щоб інтернет був без світла.
Потрібно:
Візьми невеликий повербанк. Разом з ним купи конвертер живлення (вибери такий, щоб він міг підключатися до роутера)
Якщо у тебе оптичний інтернет, то подбай про живлення для GPON (купи кілька конверторів або розгалуджувачів живлення).
Також може допомогти 4G-роутер.
Найпростішим і найнадійнішим варіантом досі є покупка Starlink. Але треба враховувати те, що система разом із передплатою коштуватиме недешево.
Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон без електрики. Деталі читай у нашому матеріалі.
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