Як підключити інтернет без світла, щоб працювати, дивитися фільми та вчитися 24/7

Через постійні відключення світла, кожному, хто працює чи навчається дистанційно, потрібно подумати про те, як зробити так, щоб можна було працювати без електрики.

Адже не завжди виходить поїхати працювати у коворкінг чи кафе. Як підключити інтернет без світла — читай у матеріалі.

Як підключити інтернет без світла: роздай інтернет через телефон

Найпростіший варіант з усіх.

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Але він працює тільки в тому випадку, якщо разом із електроенергією у тебе не пропадає мережа.

Для того, щоб бути на зв’язку, дотримуйся докладної інструкції.

У телефоні зайди функцію Налаштування та підключи особисту Точку доступу.

Візьми ноутбук та знайди вай-фай із назвою свого телефону.

Якщо ти знаєш про те, що у тебе буде тривале відключення світла, заздалегідь заряди телефон, ноутбук та кілька повербанків. Так ти точно зможеш зловити мережу і працювати стільки, скільки тобі потрібно.

Інтернет без світла: як посилити мобільний зв’язок

Купи спеціальний підсилювач зв’язку. Подивись в інтернеті інструкцію про те, як його правильно встановити (для кожного пристрою вона своя).

Вони коштують від 600 до 4000 грн.

Завантаж програму CellTower Locator. Вона визначає найближчу вишку. З цією інформацією ти зможеш направити підсилювач у той бік та зробити інтернет кращим.

Інтернет, коли є світло, а немає мережі

Коли сам провайдер немає світла, то у квартирах, в які він подає інтернет, його теж не буде.

Навіть якщо у тебе є електрика вдома.

Більшість провайдерів вже підготувалися до сильних світлових відключень, але якщо ти — не той щасливчик, то потрібно знати, що робити, щоб інтернет був без світла.

Потрібно:

Обрати провайдера, який має резервні системи. Забезпечити резервне живлення для роутера будинку через повербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої.

Як забезпечити Wi-Fi вдома без світла

Візьми невеликий повербанк. Разом з ним купи конвертер живлення (вибери такий, щоб він міг підключатися до роутера)

Якщо у тебе оптичний інтернет, то подбай про живлення для GPON (купи кілька конверторів або розгалуджувачів живлення).

Також може допомогти 4G-роутер.

Найпростішим і найнадійнішим варіантом досі є покупка Starlink. Але треба враховувати те, що система разом із передплатою коштуватиме недешево.

Також ми розповіли про п’ять способів, які допоможуть зарядити телефон без електрики. Деталі читай у нашому матеріалі.

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