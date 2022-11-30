Зі Starlink’ом: як працюють Пункти незламності в Україні

В українських містах розгортають Пункти незламності, де громадяни можуть зарядити свої гаджети та випити гарячі напої. Проте основна проблема українців зараз — відсутність стабільного інтернету та зв’язку, але розв’язати проблему мають уже найближчими днями.

Зараз відомо про відкриття понад тисячі таких пунктів.

А ще, тут можна під’єднатися до інтернету, до того ж нещодавно міністр внутрішніх справ України Денис Монастриський заявив, що вже протягом двох тижнів усі пункти незламності забезпечать інтернетом від Starlink та іншими засобами для зв’язку.

Деякі Пункти незламності навіть обладнали дитячими іграшками та столами, аби й малечі була радість. В окремих пунктах навіть облаштовують простір для навчання школярів.

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Наразі в Україні запрацювало 70 таких класів безпеки.

Більшість таких пунктів розташовані на базі пожежно-рятувальних частин, і лише чверть з них є мобільними.

Як працюватимуть Пункти незламності та де саме, ми розповідали в іншому матеріалі.

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