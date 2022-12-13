Зручніше та швидше — у Telegram створили бот, який знаходить Пункти незламності

Не так давно в Україні оголосили про розгортання та роботу Пунктів незламності. Знайти їхні адреси можна було на карті.

Зараз у месенджері Telegram створили бот, який знаходить Пункти незламності поруч із твоєю адресою. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

У цьому боті можна дізнатися інформацію про роботу пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати. На випадок, якщо зникне зв’язок, інформацію краще десь записати чи зробити скриншот. Інформація в боті оновлюється щодня.

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Втім, бот не повідомляє про адреси Пунктів незламності у населених пунктах, розташованих поряд із лінією бойових дій, з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області.

— Інформацію про місця розташування Пунктів незламності у цих регіонах можна дізнатися у місцевих органах влади, — зазначив Тимошенко.

Читати на тему Будемо з теплом та світлом — що таке Пункти незламності та як працюватимуть Розповідаємо про роботу Пунктів незламності та де їх знайти.

Раніше ми розповідали, як працюють Пункти незламності в Україні.

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