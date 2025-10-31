Ведьмак 5: что известно о выходе последнего сезона

Netflix официально подтвердил производство 5 сезона сериала Ведьмак (The Witcher), который станет финальным в истории Геральта из Ривии. Съемки начались в начале 2025 года вместе с 4 сезоном, чтобы оптимизировать расходы, а завершились совсем недавно – 1 октября.

Шоуранер Лорен Шмидт Гиссрих, как говорить Screen Time, заявила, что команда готова сделать шаг назад после завершения истории, но у Вселенной ведьмака есть потенциал для новых рассказов.

Ведьмак 5: что известно о выходе финальной части

Сериал, основанный на книгах польского писателя Анджея Сапковского, рассказывает о охотнике на монстрах Геральта, волшебнице Еннифер и принцессе Цирилле в фэнтезийном мире, исполненном магии, войн и интриг.

О том, что Ведьмак 5 уже отснят сообщил Redanian Intelligence, со ссылкой на первые эмоциональные прощальные публикации: актриса Фрея Аллан (Цири) поделилась с фанами историей в Instagram:

Ведьмак 5 сезона адаптирует события из последних книг серии, фокусируясь на кульминации судьбы персонажей. Официальной даты премьеры нет, но продюсеры ожидают выхода в конце 2026 года после продолжительной постпродакшн-фазы. Вышедший недавно финал четвертой части Ведьмака оставил зрителей в напряжении, с ключевыми поворотами сюжета и воссоединением главных героев.

В соцсетях мнения фанатов по 4 сезону разделились: некоторые говорят, что с нетерпением ждут последнего сезона, а некоторые, напротив, уверены, что хуже и быть не может.

В 5-й части Лиам Хемсворт продолжит роль Геральта, которую ранее исполнял Генри Кавилл. Смена актера вызвала споры среди фанатов, но Netflix решил завершить историю, сократив оригинальный план с 7 сезонов.

Хотя Netflix не планирует продолжения после последней части, возможны спин-оффы, такие как The Witcher: Blood Origin или другие анимированные проекты. Финал обещает эмоциональное кульминационное сражение и решение ключевых сюжетных линий, удовлетворяя поклонников саги.

