Відьмак 5: що відомо про вихід останнього сезону

Netflix офіційно підтвердив виробництво 5 сезону серіалу Відьмак (The Witcher), який стане фінальним у історії Геральта з Рівії. Зйомки почалися на початку 2025 року разом з 4 сезоном, аби оптимізувати витрати, а завершилися зовсім нещодавно — 1 жовтня.

Шоуранер Лорен Шмідт Гіссріх, як говорить Screen Time, заявила, що команда готова зробити крок назад після завершення історії, але всесвіт Відьмака має потенціал для нових оповідей.

Відьмак 5: що відомо про вихід фінальної частини

Серіал, заснований на книгах польського письменника Анджея Сапковського, розповідає про мисливця на монстрів Геральта, чарівницю Єнніфер і принцесу Ціріллу в фентезійному світі, сповненому магії, війн і інтриг.

Про те, що Відьмак 5 вже відзнятий повідомило Redanian Intelligence, з посиланням на перші емоційні прощальні публікації: акторка Фрея Аллан (Цірі) поділилася з фанами історією в Instagram:

Відьмак 5 сезону адаптує події з останніх книг серії, фокусуючись на кульмінації долі персонажів. Офіційної дати прем’єри немає, але продюсери очікують виходу в кінці 2026 року після тривалої постпродакшн-фази. Фінал четвертої частини Відьмака, який вийшов нещодавно, залишив глядачів у напрузі, з ключовими поворотами сюжету та возз’єднанням головних героїв.

У соцмережах думки фанатів щодо 4 сезону розділились: деякі говорять, що з нетерпінням чекають останнього сезону, а деякі, навпаки, запевнені, що гіршого і бути не може.

У 5 частині Ліам Хемсворт продовжить роль Геральта, яку раніше виконував Генрі Кавілл. Зміна актора викликала суперечки серед фанів, але Netflix вирішив завершити історію, скоротивши оригінальний план з 7 сезонів.

Хоча Netflix не планує продовження після вже останньої частини, можливі спін-офи, такі як The Witcher: Blood Origin чи інші анімовані проєкти. Фінал обіцяє емоційний кульмінаційний бій і розв’язку ключових сюжетних ліній, задовольняючи шанувальників саги.

