ChatGPT: как пользоваться и как зарегистрироваться

Недавно на территории Украины заработал ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом стал настоящей сенсацией и популярной игрушкой для многих. Как пользоваться ChatGPT и что это такое — читай в материале.

Что такое ChatGPT

Chat GPT — это система чат-ботов, которая умеет обсуждать и выдавать ответы на забросы, будто живой человек. Также она индивидуально подбирает стиль общения, исходя из вопросов. Если ты напишешь: напиши стих о тарелке, она сделает это за несколько минут.

Chat GPT как пользоваться и установить

Чтобы пользоваться системой, сначала нужно ее установить. Для этого следуй пошаговой инструкции:

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Зайди на сайт OpenAI и зарегистрируйся. Введи запрос после регистрации. Пользуйся запросом. Важно, что запрос нужно вводить не новый (не о том, что произошло вчера), ведь чат разрабатывается до сих пор, и не знает о том, что случилось в мире после 2021.

ChatGPT: как пользоваться

Бывший руководитель министерства экономики Тимофей Милованов в своих соцсетях дал краткую инструкцию о том, как использовать ChatGPT:

Первый вопрос, который многие люди задают: Кто такой…? После этого можно поиграть и попытаться переписать текст, как тебе нравится. Можно использовать команды: замени это на это, добавь это, убери это, сделай текст более эмоциональным и человечным на 20%, перепиши текст в стиле Тараса Шевченко. По твоему мнению чего не хватает в этом описании и т.д. Чат — это помощник. Очень вежливый. То есть, каковы твои вопросы, таковы будут и ответы. Если они сильные, то и ответы будут интересные. Если слабые, то и ответ будет “водой”. Чат хорошо разбирается в структуре, но не в контенте. Большинство людей начинает его использовать как Google. Но здесь он работает плохо. Зато он очень хорошо все структурирует: текст, предлагает фреймворки или использует фреймворки, которые ты ему даешь. Например, его можно попросить написать структуру резюме или стратегического плана развития совета директоров. О чате можно думать как о помощнике, который ускоряет твою работу. Но он не может придумать конечный продукт. За это отвечаешь ты. Можно использовать три подхода к задачам чата. Первый — прямой подход. Когда ты просишь его что-то сделать. Но это — самый слабый вариант сотрудничества. Используй его, когда у тебя нет времени. Другой подход, это когда ты пишешь достаточно подробный и большой запрос. Он начинается с контекста, в котором ты описываешь, о чем вообще идет речь. Затем ты описываяешь роль чата. Например: я хочу, чтобы ты был консультантом по маркетингу для моей компании. Затем даешь ему конкретную задачу. И потом объясняешь, в каком формате хотел бы получить ответ. Третий подход — когда ты объясняешь все, как в предыдущем подходе, но просишь его задать тебе вопросы, чтобы он мог выполнить свою задачу качественно. После этого ты отвечаешь на вопросы. И уже потом — он выполняет задание.

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