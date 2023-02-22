ChatGPT: как пользоваться и как зарегистрироваться

Недавно на территории Украины заработал ChatGPT. Чат-бот с искусственным интеллектом стал настоящей сенсацией и популярной игрушкой для многих. Как пользоваться ChatGPT и что это такое — читай в материале.
Chat GPT — это система чат-ботов, которая умеет обсуждать и выдавать ответы на забросы, будто живой человек. Также она индивидуально подбирает стиль общения, исходя из вопросов. Если ты напишешь: напиши стих о тарелке, она сделает это за несколько минут.
Чтобы пользоваться системой, сначала нужно ее установить. Для этого следуй пошаговой инструкции:
Важно, что запрос нужно вводить не новый (не о том, что произошло вчера), ведь чат разрабатывается до сих пор, и не знает о том, что случилось в мире после 2021.
Бывший руководитель министерства экономики Тимофей Милованов в своих соцсетях дал краткую инструкцию о том, как использовать ChatGPT:
Если сегодня ты не хочешь знакомиться с новыми технологиями, всегда можно провести время за хорошей книгой. Читай топ-7 книг о цифровизации современного мира.
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