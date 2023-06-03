Мы станем ненужны? Какие профессии скоро может заменить искусственный интеллект, а кому не следует этого бояться

Мир стремительно двигается вперед, от обилия доступных технологий голова идет кругом. Роботы и искусственный интеллект, похоже, могут все. Они работают на заводах, анализируют и ищут недостатки в программах. Возникает вопрос, какие профессии может заменить искусственный интеллект в будущем? Читай подробно в нашем материале.

Преимущества искусственного интеллекта

Наверное, все уже успели заметить преимущества искусственного интеллекта. Он быстро находит информацию, анализирует ее, предлагает варианты улучшения и знает ответ на все вопросы. На больших производствах ИИ упрощает работу, ведь выполняет рутинные задания.

Часто искусственный интеллект не нуждается в контроле человека, ведь имеет одну задачу, сделать погрешность в которой невозможно. К тому же, искусственный интеллект ежедневно совершенствуется и предлагает нам больше возможностей для упрощения работы, обучения и так далее.

Легкость в использовании и доступность есть значительным преимуществом. А в условиях опасности он работает точно и может спасать жизни людей. Искусственный интеллект постепенно занимает свое место посреди работы каждого. Вопрос только, не сдвинет ли это место с него нас.

Преимуществом искусственного интеллекта является то, что он не устает, не отпрашивается с работы, четко выполняет задачи и не болеет. Поэтому он постепенно становится опасным для нас, ведь профессии могут исчезать, и на самом деле они уже исчезают.

Недостатки искусственного интеллекта

Искусственный интеллект и роботизация процессов не без недостатков. Поэтому у людей еще есть шанс на работу и развитие. Прежде всего искусственный интеллект не имеет сознания, он не способен распознавать эмоции, чувства и тому подобное.

Также он не способен к творческой деятельности и интуиции. Так как эта технология работает по алгоритмам, а не все в нашей жизни можно просчитать и определить. Поэтому здесь искусственный интеллект уверенно проигрывает человеческому.

Конфиденциальность данных и их безопасность является одной из важнейших проблем в цифровую эпоху. А гарантий безопасности, что роботизированные интеллекты не собирают данные о нас, нет никаких. В конце концов это программы, которые могут быть переписаны.

Программы могут давать сбой, а в случаях с доступными нам ботами еще и случаются ошибки и сочинения того, чего не существует. Искусственный интеллект не всегда подает проверенную и объективную информацию, использование которой может создать проблемы.

К тому же большинство искусственных интеллектов еще не унормированы с правовой точки зрения. То есть, кому принадлежит информация, которую дает ИИ, и к кому обращаться в случае чего — неизвестно.

Одним из главных недостатков искусственного интеллекта является замена рабочих на автоматические процессы. Мы можем видеть это даже сейчас — кассы самообслуживания, чат-боты, роботы, работающие на заводах, и многое другое, чего мы не видим.

Тогда возникает вопрос, а будем ли мы нужны на рынке труда через 5, 10, 15 лет? Следует в этом разобраться.

Профессии под угрозой

Операторы производства (на заводах и фабриках).

Рабочие складов, переучет, отгрузка товаров.

Работа по анализу, обработке информации и ведению статистики.

Работа на кассе и техническая поддержка (чат-боты).

Медицинская диагностика. Анализ анамнеза и симптомов.

Программирование.

Графический дизайн.

Журналистика и медийная работа.

Работа процессов и развитие искусственного интеллекта не означает, что этих профессий не будет совсем. Его могут использовать для оптимизации работы и избавления от рутины.

Люди должны овладевать новыми технологиями, чтобы развиваться и быть конкурентоспособными на рынке труда. Развитие упрощает перепрофилирование, и дает возможность овладевать новыми профессиями и навыками легче.

При выборе профессии следует ориентироваться на возможности и перспективы развития искусственного интеллекта, чтобы не потратить время и свои навыки зря.

Какие профессии не заменит искусственный интеллект

Важнейшие черты людей — креативность, творчество, способность создавать что-то новое, как искусственный интеллект и подобные вещи. Иногда творения человечества усложняют жизнь, но это стимулирует наше развитие.

Искусственному интеллекту еще далеко до того, чтобы вытеснить нас с рынка труда. Потому пока он не так обширно применяется. Так что к списку отраслей, которые еще не скоро заменит ИИ, относятся следующие:

Дизайн.

Музыка.

Писательство и актерское мастерство.

Психология и схожие сферы.

Строительство и архитектура.

Хирургия и реабилитация.

Военное дело.

Уход за животными.

Образовательная сфера и наука.

Расследование и правоохранительная деятельность.

Инженерия. Работа с электричеством, сантехникой, сваркой и тому подобное.

Кулинарная сфера.

Аграрная сфера.

Международные отношения и право, политика.

Безусловно, в эти сферы уже внедряют использование новейших технологий. Но они не могут в полной мере выполнять задачи, которые предназначены для людей и зависят от них.

Искусственный интеллект не может принимать решения, воевать, создавать произведения искусства. Но его можно использовать как источник помощи.

Раньше мы рассказывали, какие профессии потребуются после победы.

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