Ми станемо непотрібні? Які професії скоро може замінити штучний інтелект, а кому не слід цього боятися

Світ стрімко рухається вперед — від різноманіття доступних технологій голова йде обертом. Роботи та штучний інтелект, здається, можуть все. Вони працюють на заводах, роблять аналіз та шукають недоліки в програмах. Постає питання, які професії може замінити штучний інтелект у майбутньому? Читай детально в нашому матеріалі.

Переваги штучного інтелекту

Певно, всі вже встигли помітити переваги штучного інтелекту. Він швидко знаходить інформацію, аналізує її, пропонує варіанти покращення та знає відповідь чи не на всі запитання. На великих виробництвах ШІ спрощує роботу, адже виконує рутинні завдання.

Часто штучний інтелект не потребує контролю людини, адже має одну задачу, зробити похибку в якій неможливо. До того ж штучний інтелект щодня вдосконалюється та пропонує нам більше можливостей для спрощення роботи, навчання тощо.

Легкість у використанні та доступність є значною перевагою. А в умовах небезпеки він також працює точно та може рятувати життя людей. Штучний інтелект поступово займає своє місце посеред роботи кожного. Питання тільки, чи це місце не посуне з нього нас.

Перевагою штучного інтелекту є те, що він не втомлюється, не відпрошується з роботи, чітко виконує завдання та не хворіє. Тому він поступово стає небезпечним для нас, адже професії можуть зникати, і насправді вони зникають вже.

Недоліки штучного інтелекту

Штучний інтелект та роботизація процесів не без недоліків. Тому люди ще мають шанс на роботу та розвиток. Насамперед штучний інтелект не має свідомості, він нездатний розпізнавати емоції, відчуття тощо.

Також він нездатний до творчості та інтуїції. Бо ця технологія діє за алгоритмами, а не все в нашому житті можна прорахувати й визначити. Тому тут штучний інтелект упевнено програє людському.

Приватність даних та їх безпека є однією з найважливіших проблем у цифрову епоху. А гарантій безпеки, що роботизовані інтелекти не збирають ці дані про нас, немає жодних. Врешті, це програми, які можуть бути переписані.

Програми можуть давати збій, а у випадках із доступними нам ботами ще й трапляються помилки та вигадування того, чого не існує. Штучний інтелект не завжди подає перевірену та об’єктивну інформацію, використання якої може створити проблеми.

До того ж більшість штучних інтелектів ще не унормовані з правової точки зору. Тобто, кому належить інформація, яку дає ШІ, і до кого звертатися в разі чого — достеменно невідомо.

Одним з головних недоліків штучного інтелекту є заміна робітників на автоматичні процеси. Ми можемо бачити це навіть зараз — каси самообслуговування, чат-боти, роботи, що працюють на заводах, і багато іншого, чого ми не бачимо.

Тут постає питання, а чи будемо ми потрібні на ринку праці через 5, 10, 15 років? Слід у цьому розібратися.

Професії під загрозою

Оператори виробництва (на заводах і фабриках).

Робітники складів, переоблік, відвантаження товарів.

Робота з аналізу, обробки інформації та ведення статистики.

Робота на касі та технічна підтримка (чат-боти).

Медична діагностика. Аналіз анамнезу та симптомів.

Програмування.

Графічний дизайн.

Журналістика та медійна робота.

Роботизація процесів та розвиток штучного інтелекту не означає, що цих професій не буде зовсім. Його можуть використовувати для оптимізації роботи та позбавлення від рутини.

Люди мають опановувати нові технології, щоб розвиватися та бути конкурентоспроможними на ринку праці. Розвиток спрощує перепрофілювання та дає можливість опановувати нові професії та навички легше.

Під час вибору професії слід орієнтуватися на можливості та перспективи розвитку штучного інтелекту, щоб не витратити час та свої навички дарма.

Які професії не замінить штучний інтелект

Найважливіші риси людей — креативність, творчість, здатність створювати щось нове, як-от штучний інтелект та подібні речі. Інколи витвори людства ускладнюють життя, але це стимулює наш розвиток.

Штучному інтелекту ще далеко до того, щоб витіснити нас з ринку праці. Тому поки він не так широко застосовується. Отож до списку галузей, які ще не скоро замінить ШІ, належать такі:

Дизайн.

Музика.

Письменництво та акторська майстерність.

Психологія та подібні сфери.

Будівництво та архітектура.

Хірургія та реабілітація.

Військова справа.

Догляд за тваринами.

Освітня сфера і наука.

Розслідування та правоохоронна діяльність.

Інженерія. Робота з електрикою, сантехнікою, зварюванням тощо.

Кулінарна сфера.

Аграрна сфера.

Міжнародні відносини та право, політика.

Безперечно, в ці сфери вже впроваджують використання новітніх технологій. Але вони не можуть повною мірою виконувати ті завдання, які призначені для людей та залежать від них.

Штучний інтелект не може ухвалювати рішення, воювати, створювати витвори мистецтва тощо. Але його можна використовувати як джерело допомоги.

Раніше ми розповідали, які професії будуть потрібні після перемоги.

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