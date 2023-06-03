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Ми станемо непотрібні? Які професії скоро може замінити штучний інтелект, а кому не слід цього боятися

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Червня 2023, 09:00
Які професії може замінити штучний інтелект у майбутньому: перелік
Фото: Pexels

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