Чем утеплить потолок в квартире и частном доме: бюджетные варианты

Потолок утепляют как снаружи, так и внутри. Но чаще всего утеплять потолки начинают снаружи, с чердака. Если на чердаке теплоизоляция выполнена качественно, то потолки в доме можно утеплять по минимуму. Чем утеплить потолок: качественные и бюджетные варианты — читай в материале.
Одним из самых малозатратных материалов для утепления потолка считают минеральную вату и ее разновидности. Например, стекловату (стекловолокно) и каменную (базальтовую) вату. Ее чаще всего выпускают толщиной 50 мм, 100 мм в плитах, матах и рулонах. Ширина мата обычно 60 см, рулона — 120 см.
Эковата — это современный материал, который делают из целлюлозы. Главное составляющее — отходы бумажно-картонной промышленности. Материал по своей структуре пористый, не гниет, не токсичен и не горит. Отличается высоким коэффициентом теплоизоляции.
Это проверенный годами утеплитель. Он довольно легкий и дешевый, не выделяет в атмосферу токсичные элементы. С его помощью можно сделать отличную теплоизоляцию. Из минусов — быстрая возгораемость, слабая прочность на изломе. Также пенопласт нуждается в хорошей вентиляции. При оседании сырости на нем может появиться плесень.
Этот материал тоже считается довольно дешевым утеплителем, несмотря на его долговечность. Керамзит также обладает неплохой звукоизоляцией. Но он может сильно впитывать влагу (после дождя может обрушиться потолок), нуждается в дополнительной подложке, так как пыли и крошки от него много.
Для наружного утепления подойдет минеральная вата, пенопласт (пенополистирол), керамзит. Для утепления потолка изнутри дома подойдут все те же материалы (за исключением керамзита и стекловаты), но тут важно сделать качественные слои гидро- и пароизоляции.
Для утепления квартирных потолков могут подойти те же материалы, что и для утепления потолка частного дома. Но, вместе с тем, нужно, в первую очередь, хорошо утеплить те квартиры, которые находятся на последних этажах. Удобнее всего это делать, используя керамзит или пенопласт.
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