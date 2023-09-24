Чем утеплить потолок в квартире и частном доме: бюджетные варианты

Потолок утепляют как снаружи, так и внутри. Но чаще всего утеплять потолки начинают снаружи, с чердака. Если на чердаке теплоизоляция выполнена качественно, то потолки в доме можно утеплять по минимуму. Чем утеплить потолок: качественные и бюджетные варианты — читай в материале.

Чем утеплить потолок: самый бюджетный вариант

Одним из самых малозатратных материалов для утепления потолка считают минеральную вату и ее разновидности. Например, стекловату (стекловолокно) и каменную (базальтовую) вату. Ее чаще всего выпускают толщиной 50 мм, 100 мм в плитах, матах и рулонах. Ширина мата обычно 60 см, рулона — 120 см.

Чем утеплить потолок в частном доме: эковата

Эковата — это современный материал, который делают из целлюлозы. Главное составляющее — отходы бумажно-картонной промышленности. Материал по своей структуре пористый, не гниет, не токсичен и не горит. Отличается высоким коэффициентом теплоизоляции.

Сейчас также смотрят

Чем утеплить потолок в квартире: пенопласт

Это проверенный годами утеплитель. Он довольно легкий и дешевый, не выделяет в атмосферу токсичные элементы. С его помощью можно сделать отличную теплоизоляцию. Из минусов — быстрая возгораемость, слабая прочность на изломе. Также пенопласт нуждается в хорошей вентиляции. При оседании сырости на нем может появиться плесень.

Читать по теме С чего начать ремонт в новостройке и на что нужно обратить особое внимание С чего начать ремонт в новостройке — читай в материале.

Утепление потолка керамзитом: главные тонкости

Этот материал тоже считается довольно дешевым утеплителем, несмотря на его долговечность. Керамзит также обладает неплохой звукоизоляцией. Но он может сильно впитывать влагу (после дождя может обрушиться потолок), нуждается в дополнительной подложке, так как пыли и крошки от него много.

Чем утеплить потолок в частном доме: лучшие варианты

Для наружного утепления подойдет минеральная вата, пенопласт (пенополистирол), керамзит. Для утепления потолка изнутри дома подойдут все те же материалы (за исключением керамзита и стекловаты), но тут важно сделать качественные слои гидро- и пароизоляции.

Чем утеплить потолок в квартире в 2023 году

Для утепления квартирных потолков могут подойти те же материалы, что и для утепления потолка частного дома. Но, вместе с тем, нужно, в первую очередь, хорошо утеплить те квартиры, которые находятся на последних этажах. Удобнее всего это делать, используя керамзит или пенопласт.

Одним из хороших способов сэкономить на коммунальных услугах является оформление субсидии. Читай, как узнать, начислена ли субсидия, и где проверить ее начисление.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.