Чим утеплити стелю у квартирі та приватному будинку: бюджетні варіанти

Стелю утеплюють як зовні, так і всередині. Але найчастіше утеплювати стелі починають зовні, з горища. Якщо на горищі теплоізоляція зроблена якісно, то стелю в будинку можна утеплювати по мінімуму. Чим утеплити стелю: якісні та бюджетні варіанти — читай у матеріалі.

Чим утеплити стелю: найбюджетніший варіант

Одним із найменш витратних матеріалів для утеплення стелі вважають мінеральну вату та її різновиди. Наприклад, скловату (скловолокно) та кам’яну (базальтову) вату. Її найчастіше випускають товщиною 50 мм, 100 мм у плитах, матах та рулонах. Ширина мату зазвичай 60 см, рулону — 120 см.

Чим утеплити стелю в приватному будинку: ековата

Ековата — це сучасний матеріал, який роблять із целюлози. Головна складова — відходи паперово-картонної промисловості. Матеріал за структурою пористий, не гниє, не токсичний і горить. Вирізняється високим коефіцієнтом теплоізоляції.

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Чим утеплити стелю у квартирі: пінопласт

Це перевірений роками утеплювач. Він досить легкий і дешевий, не виділяє в атмосферу токсичні елементи. З його допомогою можна зробити чудову теплоізоляцію. З мінусів — швидка займистість, слабка міцність на зламі. Також пінопласт потребує гарної вентиляції. При осіданні вогкості на ньому може виникнути пліснява.

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Утеплення стелі керамзитом: головні тонкощі

Цей матеріал також вважається досить дешевим утеплювачем, попри його довговічність. Керамзит також має непогану звукоізоляцію. Але він може сильно вбирати вологу (після дощу може завалитися стеля), потребує додаткової підкладки, оскільки пилу та крихти від нього багато.

Чим утеплити стелю у приватному будинку: найкращі варіанти

Для зовнішнього утеплення підійде мінеральна вата, пінопласт (пінополістирол), керамзит. Для утеплення стелі зсередини будинку згодяться ті самі матеріали (за винятком керамзиту і скловати), але тут важливо зробити якісні шари гідро- і пароізоляції.

Чим утеплити стелю у квартирі у 2023 році

Для утеплення квартирної стелі можуть підійти ті ж матеріали, що і для утеплення стелі приватного будинку. Але, разом з тим, потрібно, в першу чергу, добре утеплити квартири, які розташовані на останніх поверхах. Найзручніше це робити, використовуючи керамзит та пінопласт.

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