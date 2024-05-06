Что делать, если замерз картофель на огороде: действенные советы по спасению урожая

Поздние весенние заморозки способны натворить немало бед, ведь, случается, они приходят и в мае. Не беда, если картофель в это время не успел взойти, а вот если всходы появились, заморозки могут сильно повредить урожаю. Что делать, если замерз картофель на огороде — читай в нашем материале.
Молодые побеги картофеля крайне чувствительны к весенним заморозкам и любая температура ниже нуля может убить урожай.
На старших, достаточно развитых растениях, холода могут и не сказаться.
А вот совсем молоденьким всходам тяжело: от мороза они чернеют и увядают.
А вот совсем молоденьким всходам тяжело: от мороза они чернеют и увядают.
Даже если дальше растение будет расти, есть риск, что мякоть плодов начнет чернеть.
Если ты видишь признаки того, что картофель “прихватил” мороз, прими меры первой неотложной помощи. И не отчаивайся, ведь кое-что сделать ради спасения можно:
Если мороз ударил или ты понимаешь, что приближаются заморозки (современные прогнозы их предвещают достаточно точно) — попробуй принять предупредительные меры, которые не допустят обмерзания растений:
Выбирай для посадки наиболее холодостойкий сорт картофеля.
Укрепить посадочный материал с помощью препаратов регуляторов роста, такими как Силк, Биостим, Эпин Экстра.
Укрепить посадочный материал с помощью препаратов регуляторов роста, такими как Силк, Биостим, Эпин Экстра.
Надеемся, теперь ты знаешь, что делать, если замерз картофель на огороде. И наши советы помогут тебе спасти урожай и предупредить почернение плодов.
А если тебе интересно узнать, как быстро почистить молодой картофель солью, читай об этом в нашем другом материале.
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