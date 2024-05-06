Что делать, если замерз картофель на огороде: действенные советы по спасению урожая

Поздние весенние заморозки способны натворить немало бед, ведь, случается, они приходят и в мае. Не беда, если картофель в это время не успел взойти, а вот если всходы появились, заморозки могут сильно повредить урожаю. Что делать, если замерз картофель на огороде — читай в нашем материале.

Как понять, что картофель действительно замерз

Молодые побеги картофеля крайне чувствительны к весенним заморозкам и любая температура ниже нуля может убить урожай.

На старших, достаточно развитых растениях, холода могут и не сказаться.

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А вот совсем молоденьким всходам тяжело: от мороза они чернеют и увядают.

Даже если дальше растение будет расти, есть риск, что мякоть плодов начнет чернеть.

Какими препаратами лечить, если всходы картофеля успели замерзнуть

Если ты видишь признаки того, что картофель “прихватил” мороз, прими меры первой неотложной помощи. И не отчаивайся, ведь кое-что сделать ради спасения можно:

пролечи подмерзшие всходы азотом : внеси нитрофоску из расчета 5 граммов на 1 метр квадратный;

: внеси нитрофоску из расчета 5 граммов на 1 метр квадратный; сделай внекорневую подкормку мочевиной : 20 г на 10 л воды;

: 20 г на 10 л воды; опрыскивай подмороженные всходы препаратом «Эпин Экстра»: это естественный стимулятор для улучшения роста и повышения устойчивости к агрессивным факторам среды. Особенно хорош для растений, пораженных холодом;

Что делать, если по картофелю ударил мороз: первые действия

Если мороз ударил или ты понимаешь, что приближаются заморозки (современные прогнозы их предвещают достаточно точно) — попробуй принять предупредительные меры, которые не допустят обмерзания растений:

если заморозки начались неожиданно и всходы подмерзли, еще до наступления рассвета затемни их с помощью черной пленки. По периметру поставь колышки и натяни пленку;

осыпь землей всходы так, чтобы они полностью находилась под ней;

согрей урожай толстым слоем соломы, сена или опилок;

обильно полей всходы водой. Водна начнет испаряться и защитит растения.

Что еще можно делать, чтобы предотвратить подмерзание картофеля

Выбирай для посадки наиболее холодостойкий сорт картофеля.

Укрепить посадочный материал с помощью препаратов регуляторов роста, такими как Силк, Биостим, Эпин Экстра.

Надеемся, теперь ты знаешь, что делать, если замерз картофель на огороде. И наши советы помогут тебе спасти урожай и предупредить почернение плодов.

А если тебе интересно узнать, как быстро почистить молодой картофель солью, читай об этом в нашем другом материале.

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