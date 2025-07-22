Что нельзя делать в ретроградном Меркурии 2025: советы для осторожных

Когда Меркурий начинает свой “ретроградный танец” на небе, многие скептически пожимают плечами, а другие сразу откладывают важные дела. И не зря. В астрологии ретроградный Меркурий это период, когда планета коммуникаций, технологий и логики, кажется, движется в обратном направлении. Звучит необычно, но последствия вполне ощутимы в реальной жизни: путаница, задержки, недоразумения.
Читай, какие действия лучше отложить и чего нельзя делать в ретроградном Меркурии — в материале.
Что нельзя делать в ретроградном Меркурии
В 2025 году ретроградный Меркурий пройдет трижды, и каждый период будет длиться около трех недель. Вот точные даты:
Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году:
- 14 марта — 7 апреля.
- 17 июля — 11 августа.
- 9 ноября — 29 ноября.
Что лучше отложить этот период
- Подписание важных документов. Есть риск ошибок, недочитанной “мелко написанной части” или неожиданных условий.
- Начало новых проектов, бизнесов, стартапов. Этот период лучше использовать для анализа и доработки, а не для запуска.
- Покупки дорогостоящей техники или гаджетов. Часто именно в это время увеличивается количество поломок и неожиданных глюков.
- Переезды или большие перемены в жизни. Например: смена места работы, заключение важных сделок по недвижимости. Возможны изменения планов или эмоциональное истощение.
- Начало новых отношений или важные “разговоры на будущее”. Сказанное может быть не так услышано или совсем не так воспринято.
Что категорически не стоит делать
- Распространять слухи, спешно реагировать на конфликты.
- Упразднять ранее продуманные планы импульсивно.
- Игнорировать мелочи в договорах и электронной коммуникации.
Что можно делать в ретроградном Меркурии
В период ретроградного Меркурия особенно полезно замедлить темп и обратить внимание на оставшееся незавершенным. Это прекрасное время, чтобы переосмыслить собственные действия, проанализировать предпринятые шаги и вернуться к проектам, отложенным “на потом”. Все, что долго ждало вашего внимания — старые идеи, планы или даже личные обещания себе — стоит достать из архива.
Также ретроградный Меркурий способствует “психологической уборке”: навести порядок не только в доме, но и в мыслях, чувствах, отношениях. И вместо того, чтобы покупать что-то новое, лучше починить, обновить, отреставрировать — технику, вещи, а возможно, и эмоциональные связи. Это время не для новых стартов, а для мудрых завершений.
Сколько украинцев верят в гороскопы, таро, экстрасенсы и почему, показал опрос Rakuten Viber Украина. Мы пересказали самое интересное.
