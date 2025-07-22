Что нельзя делать в ретроградном Меркурии 2025: советы для осторожных

Когда Меркурий начинает свой “ретроградный танец” на небе, многие скептически пожимают плечами, а другие сразу откладывают важные дела. И не зря. В астрологии ретроградный Меркурий это период, когда планета коммуникаций, технологий и логики, кажется, движется в обратном направлении. Звучит необычно, но последствия вполне ощутимы в реальной жизни: путаница, задержки, недоразумения.

Читай, какие действия лучше отложить и чего нельзя делать в ретроградном Меркурии — в материале.

Что нельзя делать в ретроградном Меркурии

В 2025 году ретроградный Меркурий пройдет трижды, и каждый период будет длиться около трех недель. Вот точные даты:

Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году:

14 марта — 7 апреля.

17 июля — 11 августа.

9 ноября — 29 ноября.

Что лучше отложить этот период

Подписание важных документов . Есть риск ошибок, недочитанной “мелко написанной части” или неожиданных условий.

. Есть риск ошибок, недочитанной “мелко написанной части” или неожиданных условий. Начало новых проектов, бизнесов, стартапов . Этот период лучше использовать для анализа и доработки, а не для запуска.

. Этот период лучше использовать для анализа и доработки, а не для запуска. Покупки дорогостоящей техники или гаджетов . Часто именно в это время увеличивается количество поломок и неожиданных глюков.

. Часто именно в это время увеличивается количество поломок и неожиданных глюков. Переезды или большие перемены в жизни. Например: смена места работы, заключение важных сделок по недвижимости. Возможны изменения планов или эмоциональное истощение.

Например: смена места работы, заключение важных сделок по недвижимости. Возможны изменения планов или эмоциональное истощение. Начало новых отношений или важные “разговоры на будущее”. Сказанное может быть не так услышано или совсем не так воспринято.

Что категорически не стоит делать

Распространять слухи, спешно реагировать на конфликты.

Упразднять ранее продуманные планы импульсивно.

Игнорировать мелочи в договорах и электронной коммуникации.

Что можно делать в ретроградном Меркурии

В период ретроградного Меркурия особенно полезно замедлить темп и обратить внимание на оставшееся незавершенным. Это прекрасное время, чтобы переосмыслить собственные действия, проанализировать предпринятые шаги и вернуться к проектам, отложенным “на потом”. Все, что долго ждало вашего внимания — старые идеи, планы или даже личные обещания себе — стоит достать из архива.

Также ретроградный Меркурий способствует “психологической уборке”: навести порядок не только в доме, но и в мыслях, чувствах, отношениях. И вместо того, чтобы покупать что-то новое, лучше починить, обновить, отреставрировать — технику, вещи, а возможно, и эмоциональные связи. Это время не для новых стартов, а для мудрых завершений.

