Що не можна робити в ретроградний Меркурій 2025: поради для обережних

Коли Меркурій починає свій “ретроградний танець” на небі, багато хто скептично знизує плечима, а інші — одразу відкладають важливі справи. І не дарма. В астрології ретроградний Меркурій — це період, коли планета комунікацій, технологій і логіки, здається, рухається у зворотному напрямку. Звучить незвично, та наслідки цілком відчутні в реальному житті: плутанина, затримки, непорозуміння.

Читай, які дії краще відкласти та чого категорично не можна робити у ретроградному Меркурії — у матеріалі.

Що не можна робити у ретроградний Меркурій

У 2025 році ретроградний Меркурій відбуватиметься тричі, і кожен період триватиме близько трьох тижнів. Ось точні дати:

Періоди ретроградного Меркурія у 2025 році:

14 березня — 7 квітня. 17 липня — 11 серпня. 9 листопада — 29 листопада.

Що краще відкласти цей період

Підписання важливих документів. Є ризик помилок, недочитаної “дрібно написаної частини” або несподіваних умов.

Початок нових проєктів, бізнесів, стартапів. Цей період краще використовувати для аналізу й допрацювання, а не для запуску.

Покупки дорогої техніки або гаджетів. Часто саме в цей час зростає кількість ламання і неочікуваних глюків.

Переїзди або великі зміни у житті. Наприклад: зміна місця роботи, укладення важливих угод щодо нерухомості. Можливі зміни планів чи емоційне виснаження.

Початок нових стосунків або важливі “розмови на майбутнє”. Сказане може бути не так почуте або зовсім не так сприйняте.

Що категорично не варто робити

Поширювати чутки, поспішно реагувати на конфлікти.

Скасовувати раніше продумані плани імпульсивно.

Ігнорувати дрібниці в договорах і електронній комунікації.

Що можна робити у ретроградний Меркурій

У період ретроградного Меркурія особливо корисно сповільнити темп і звернути увагу на те, що залишилося незавершеним. Це чудовий час, щоби переосмислити власні дії, проаналізувати зроблені кроки й повернутись до проєктів, які були відкладені “на потім”. Усе, що довго чекало на вашу увагу — старі ідеї, плани чи навіть особисті обіцянки собі — варто дістати з архіву.

Також ретроградний Меркурій сприяє “психологічному прибиранню”: навести лад не лише в домі, а й у думках, почуттях, стосунках. І замість купувати щось нове, краще полагодити, оновити, відреставрувати — техніку, речі, а можливо, й емоційні зв’язки. Це час не для нових стартів, а для мудрих завершень.

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