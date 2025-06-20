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Ретроградний Меркурій 2025: що це таке та в які дати очікувати

Богдана Макалюк, журналістка сайту 20 Червня 2025, 13:45
Ретроградний Меркурій 2025: що це таке та в які дати очікувати
Фото Unsplash

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