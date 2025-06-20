Ретроградний Меркурій 2025: що це таке та в які дати очікувати

Напевно, кожен чув вираз “ретроградний Меркурій”. Інколи ми навіть звинувачуємо його у дивних подіях, своїй неуважності чи втомі. Але, чи знаєш ти, що взагалі таке ретроградний Меркурій?

Читай у матеріалі, що таке ретроградний рух планет та коли ретроградний Меркурій 2025.

Що таке ретроградний Меркурій

Ретроградний рух планет — це явище, коли здається, що планети рухаються назад (у зворотному напрямку). З латинської retrogradus буквально переводиться як “рухається назад”.

Але насправді планета не змінює траєкторію свого руху, так здається через відмінності у швидкості обертання Землі та інших планет.

Тож ретроградний Меркурій настає тоді, коли здається, що перша від Сонця планета рухається у зворотному напрямку.

Коли ретроградний Меркурій 2025

За даними сайту astrologyzone, 2025 році ретроградний Меркурій буде тричі на рік, а саме:

15 березня — 7 квітня;

17 липня — 11 серпня;

9–29 листопада.

Як підготуватися до ретроградного Меркурія

Ретроградний Меркурій може впливати на наше самопочуття, так само як і магнітні бурі. Тому треба звертати увагу на своє самопочуття, більше спати, дотримуватися водного балансу.

Під час дії ретроградного Меркурія люди можуть мати погане самопочуття, тому важливо не набирати багато справ.

Якщо ти розумієш, що не встигнеш щось зробити, краще доробити якісно старе, аніж починати нове.

Може знижуватися концентрація уваги, тому все бажано перевіряти двічі, а то й тричі. Приділяй час собі та своєму якісному відпочинку.

Якщо у період ретроградного Меркурія чи магнітних бур у тебе болить голова, а під рукою немає ліків, то читай, як позбутися головного болю без пігулок.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.