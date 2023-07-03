На любой вкус и настроение! Книжные новинки июля, которые очаруют

Книголюбам часто приходится сталкиваться с дилеммой, когда хочешь почитать что-нибудь интересное, но кажется, что все уже было. Что тогда делать?
Вікна вместе с издательством Vivat имеют для тебя ответ, ведь мы собрали для фанатов литературы очередной список книжных новинок июля.
Номинированный на премию Джорджа Оруелла сборник репортажей с начала полномасштабного вторжения до весны 2023 года был создан британским журналистом и писателем Люком Гардингом.
Он стал первым иностранным представителем СМИ после времен Холодной войны, принудительно высланный из РФ. А летом 2022 журналист даже попал в кремлевский черный список.
О чем он мог такого написать? Люк Гардинг 24 февраля 2022 года был в Киеве и с первых дней полномасштабной войны общался с украинцами, ездил в горячие точки и фиксировал показания людей. Пытался описать все события, чтобы показать миру зверства российских окупантов в Украине.
После плодотворной карьеры дипломата, работы на разных должностях в посольствах Украины в США,Турции, Израиле, ученый и доктор физико-математических наук, а теперь еще и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский создал книгу Как восстанавливаются нации.
Автор отмечает, что войны меняют мир, в частности, приводят к распаду империй. И сейчас мы можем стать свидетелями краха последней из них. Однако кроме освобождения от колониального своей сущностью ига, Украину ждет еще и испытание восстановлением. Ведь необходимо заняться послевоенной отстройкой, модернизацией разрушенной инфраструктуры, созданием новых производств и обновить социально-гуманитарную сферу. И это только небольшой список. Так что проблем придется решить немало.
Однако опыт Японии, Республики Кореи, Китая и Вьетнама, восстанавливавшихся после стихийных бедствий и разрушительных войн, свидетельствует: путь от войны к устойчивому миру и порядку можно преодолеть, если нация едина, а планы восстановления разработаны с учетом лучших мировых практик. Страны Восточной Азии уже проложили дорогу.
Однако опыт Японии, Республики Кореи, Китая и Вьетнама, восстанавливавшихся после стихийных бедствий и разрушительных войн, свидетельствует: путь от войны к устойчивому миру и порядку можно преодолеть, если нация едина, а планы восстановления разработаны с учетом лучших мировых практик. Страны Восточной Азии уже проложили дорогу.
Бизнес-тренер Максим Роменский предлагает взять на вооружение свою книгу работникам разных сфер, чтобы научиться анализировать конфликтные ситуации, поскольку избежать их фактически невозможно, а вот решить — можно.
Кроме того, автор уверяет, что здоровые конфликты для команды даже необходимы.
И речь идет не только о рабочих моментах, но и о глубоких внутренних конфликтах: о запоздалой сепарации дельфинов-айтишников от родителей и о вине уцелевшего — родимом пятне российско-украинской войны.
И речь идет не только о рабочих моментах, но и о глубоких внутренних конфликтах: о запоздалой сепарации дельфинов-айтишников от родителей и о вине уцелевшего — родимом пятне российско-украинской войны.
Этнолог, журналист, научный сотрудник Национального центра народной культуры Музей Ивана Гончара и руководитель Украинского центра этнопедагогики Ярослава Музыченко уже достаточно долгое время работает в сфере музейной педагогики, разработала десятки программ для музейных учреждений, школ и т.д. Поэтому решила пригласить своих читателей в путешествие по судьбам тех, кто называл себя украинцами.
Эта книга о тех, кто делал жизнь других лучше, а их ценности, принципы и вера в человечество стали гармоничной частью европейской культуры. Речь идет и о мыслителе Григории Сковороде, и художнице Екатерине Билокур, и Владимире Беце — человеке, который доказал равенство наций на анатомическом уровне.
Вместе мы пройдем по новому пути к пониманию страны, нации, ее духовного богатства и удивительных переплетений внутренних мотиваций. Исследуем то, что невидимыми заурядному глазу артериями стремительно несется к сердцу. Сердцу Украины.
Вместе мы пройдем по новому пути к пониманию страны, нации, ее духовного богатства и удивительных переплетений внутренних мотиваций. Исследуем то, что невидимыми заурядному глазу артериями стремительно несется к сердцу. Сердцу Украины.
Автор Кимберли Мак Крейт до писательской карьере успела попробовать свои силы в области права.
Поэтому свои знания с прошлой работы решила использовать с пользой для читателей и рассказывает таинственную историю, в которую нью-йоркского адвоката Лиззи Кицакис втянул ее старый друг Зак.
Мужчину подозревают в убийстве его жены Аманды, но он уверяет в своей непричастности. Лиззи ему верит, но чем больше женщина узнает о его браке, тем больше возникает вопросов.
Когда появляется новое доказательство, мир Лиззи переворачивается вверх дном. Пытаясь найти убийцу, Лиззи задумывается о том, существует ли вообще такое понятие, как удачный брак.
Когда появляется новое доказательство, мир Лиззи переворачивается вверх дном. Пытаясь найти убийцу, Лиззи задумывается о том, существует ли вообще такое понятие, как удачный брак.
Украинская писательница Ирина Грабовская выпустила вторую часть трилогии Замок из хрусталя — средневекового фэнтези меча и магии.
История повествует, как Янн проиграл битву за княжество. Однако это еще не окончание войны. Кроме того, есть нечто ужаснее: естеством птицы завладел жестокий демон. Друзья его теперь боятся, жена ненавидит, а враги готовят свои хитрые планы.
Мечта спасти крылатый народ, кажется, больше не вдохновляет княжича, теперь все, чего он хочет, это месть.
Мечта спасти крылатый народ, кажется, больше не вдохновляет княжича, теперь все, чего он хочет, это месть.
Ретон, Земля Крылатых, в шаге от погружения во тьму. Но смогут ли желания демона пересилить любовь? И удастся ли героям постичь глубины собственной сущности?
Роман Мой любимый враг для писательницы Салли Торн стал не только дебютным, но довольно успешным и принес автору немалую популярность. Кроме того, у него уже есть экранизация. Но разве книга не лучше?
Особые ценители литературы могут сами проверить и прочесть, как главная героиня Люси Гаттон делит тесное рабочее пространство с Джошуа Темплменом, которого она просто не может терпеть. И это, кажется, достаточно взаимные чувства. Однако после простого пари, которое ставит под вопрос будет она успешной руководительницей, или безработной, все летит кувырком после поцелуя с ее врагом.
Автор предупреждает: читать его роман необходимо очень внимательно, поскольку он в работе соблюдал Десять заповедей детективного романа Рональда Нокса.
История рассказывает об Эрнесте Каннингеме, члены семьи которого кого-то когда-то убивали. Так сложились жизненные обстоятельства. Однако во время семейного воссоединения в снегу замерзшее тело с почерневшим лицом. Кто это может быть? Какие обстоятельства его гибели? Но самое главное — кто это сделал с ним? Ответы могут шокировать.
Материнство, несовершенное воспитание, государственная бюрократия и не знающая границ материнская любовь. Все это объединяется в дебютном романе американской писательницы Джессамин Чен, который Барак Обама добавил в список своих любимых.
Сюжет разворачивается вокруг Фриды — женщины, когда-то имевшей все, что было нужно для счастья. Она ждала ребенка, но после его рождения муж покинул ее, поэтому пришлось искать способы и обеспечить маленькую Гарриет, и найти возможность заботиться о ней лично и отдавать всю любовь малышке.
Однако один день меняет все, когда женщине приходится оставить дочь одну без присмотра, чтобы уехать в офис. Впрочем, вернуться так и не удается, тогда офицер полиции требует Фриду приехать в отделение, ведь ребенок уже там. После этого женщину лишают временно материнских прав и отправляют на перевоспитание в школу идеальных матерей.
Ворона создает своего зврк силами первой магии, но все идет кувырком, поэтому она должна теперь идти на поводу днепровских созданий. Вместе с друзьями ей нужно попасть из Змиева в параллельное измерение — Киев.
Поэтому впереди героев ждет увлекательное путешествие, исполненное тайн, древних книг и неразгаданных загадок.
В дом Монро ворвались двуногие вредители и теперь из домашней любимицы ей приходится превратиться в воинственную кошку, чтобы дать взбучку незваным гостям.
Коту ветерану Доброму вместо любимых дел как, например, сон и поедание тунца тоже приходится заниматься другим: возглавлять отряд воинственных животных, которые обезвреживают оккупантов.
Дворовой кошечке Маре пришлось покинуть родной дом, когда волонтеры вывезли ее из Мариуполя. Теперь она начинает жизнь заново и открывает свое собственное творческое дело.
А малыш Перчик остался один. Он больше всего мечтал починить сломанную муркалку, но оказалось, что кошачье счастье отнюдь не в умении мурлыкать.
Котики-патриотики — это рассказы о смелых и изобретательных четырехлапых, которые не падают духом, находят двуногих друзей и хитро одолевают врагов.
Котики-патриотики — это рассказы о смелых и изобретательных четырехлапых, которые не падают духом, находят двуногих друзей и хитро одолевают врагов.
Однажды волшебные существа решили помериться силами, но их миры не выдержали этого и разлетелись вдребезги. Принять их смог домик Вау! и теперь в нем пытаются ужиться людоеды и призраки, ведьмы и вампиры, принцессы и оборотни.
Все они искренне пытаются приспособиться к новым реалиям. И в то же время не забывают о своей сущности.
Все они искренне пытаются приспособиться к новым реалиям. И в то же время не забывают о своей сущности.
Сонливый летний отдых прервала ужасная кутерьма в курином царстве петуха Сулеймана Пышного. Поэтому сообразительному детективу Жерару снова приходится приступать к делу и начинать морско-свинские расследования.
Но после раскрытия первого дела неизбежно попадаются и второе, и третье: Жерара и компанию подстерегают крупное рогатое чудовище, гонки и охоты, а также тайны ночной жизни Вытивки.
Но после раскрытия первого дела неизбежно попадаются и второе, и третье: Жерара и компанию подстерегают крупное рогатое чудовище, гонки и охоты, а также тайны ночной жизни Вытивки.
Продолжение истории писателя Виталия Запеки под названием Полинка, которая получила премию имени Всеволода Нестайко, рассказывает, как однажды рассудительная и сообразительная девочка решила заглянуть за дверь, на которой было написано “Куда не надо”.
Так Полинка и попала в сказочное королевство, жители которого творят всевозможную чепуху. Может ли быть что-нибудь более интересным и неожиданным?
Детская книжечка наполнена не просто прекрасными принцессами, но и отважными и бесстрашными. И у каждой из них есть свой единорог. Но все это не уберегает их от препятствий, которые придется пройти. Однако эти перипетии только помогают принцессам стать более смелыми, ловкими и отзывчивыми.
Принцессы еще совсем маленькие, но сердца у них большие и добрые. Это ведь так важно — не только питать любовь и доброту, но и щедро делиться с теми, кто рядом.
Принцессы еще совсем маленькие, но сердца у них большие и добрые. Это ведь так важно — не только питать любовь и доброту, но и щедро делиться с теми, кто рядом.
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