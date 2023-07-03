На любой вкус и настроение! Книжные новинки июля, которые очаруют

Книголюбам часто приходится сталкиваться с дилеммой, когда хочешь почитать что-нибудь интересное, но кажется, что все уже было. Что тогда делать?

Вікна вместе с издательством Vivat имеют для тебя ответ, ведь мы собрали для фанатов литературы очередной список книжных новинок июля.

Нонфикшн

Номинированный на премию Джорджа Оруелла сборник репортажей с начала полномасштабного вторжения до весны 2023 года был создан британским журналистом и писателем Люком Гардингом.

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Он стал первым иностранным представителем СМИ после времен Холодной войны, принудительно высланный из РФ. А летом 2022 журналист даже попал в кремлевский черный список.

О чем он мог такого написать? Люк Гардинг 24 февраля 2022 года был в Киеве и с первых дней полномасштабной войны общался с украинцами, ездил в горячие точки и фиксировал показания людей. Пытался описать все события, чтобы показать миру зверства российских окупантов в Украине.

После плодотворной карьеры дипломата, работы на разных должностях в посольствах Украины в США,

Турции, Израиле, ученый и доктор физико-математических наук, а теперь еще и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский создал книгу Как восстанавливаются нации.

Автор отмечает, что войны меняют мир, в частности, приводят к распаду империй. И сейчас мы можем стать свидетелями краха последней из них. Однако кроме освобождения от колониального своей сущностью ига, Украину ждет еще и испытание восстановлением. Ведь необходимо заняться послевоенной отстройкой, модернизацией разрушенной инфраструктуры, созданием новых производств и обновить социально-гуманитарную сферу. И это только небольшой список. Так что проблем придется решить немало.

Однако опыт Японии, Республики Кореи, Китая и Вьетнама, восстанавливавшихся после стихийных бедствий и разрушительных войн, свидетельствует: путь от войны к устойчивому миру и порядку можно преодолеть, если нация едина, а планы восстановления разработаны с учетом лучших мировых практик. Страны Восточной Азии уже проложили дорогу.

Бизнес-тренер Максим Роменский предлагает взять на вооружение свою книгу работникам разных сфер, чтобы научиться анализировать конфликтные ситуации, поскольку избежать их фактически невозможно, а вот решить — можно.

Кроме того, автор уверяет, что здоровые конфликты для команды даже необходимы.

И речь идет не только о рабочих моментах, но и о глубоких внутренних конфликтах: о запоздалой сепарации дельфинов-айтишников от родителей и о вине уцелевшего — родимом пятне российско-украинской войны.

Этнолог, журналист, научный сотрудник Национального центра народной культуры Музей Ивана Гончара и руководитель Украинского центра этнопедагогики Ярослава Музыченко уже достаточно долгое время работает в сфере музейной педагогики, разработала десятки программ для музейных учреждений, школ и т.д. Поэтому решила пригласить своих читателей в путешествие по судьбам тех, кто называл себя украинцами.

Эта книга о тех, кто делал жизнь других лучше, а их ценности, принципы и вера в человечество стали гармоничной частью европейской культуры. Речь идет и о мыслителе Григории Сковороде, и художнице Екатерине Билокур, и Владимире Беце — человеке, который доказал равенство наций на анатомическом уровне.

Вместе мы пройдем по новому пути к пониманию страны, нации, ее духовного богатства и удивительных переплетений внутренних мотиваций. Исследуем то, что невидимыми заурядному глазу артериями стремительно несется к сердцу. Сердцу Украины.

Художественная литература

Автор Кимберли Мак Крейт до писательской карьере успела попробовать свои силы в области права.

Поэтому свои знания с прошлой работы решила использовать с пользой для читателей и рассказывает таинственную историю, в которую нью-йоркского адвоката Лиззи Кицакис втянул ее старый друг Зак.

Мужчину подозревают в убийстве его жены Аманды, но он уверяет в своей непричастности. Лиззи ему верит, но чем больше женщина узнает о его браке, тем больше возникает вопросов.

Когда появляется новое доказательство, мир Лиззи переворачивается вверх дном. Пытаясь найти убийцу, Лиззи задумывается о том, существует ли вообще такое понятие, как удачный брак.

Украинская писательница Ирина Грабовская выпустила вторую часть трилогии Замок из хрусталя — средневекового фэнтези меча и магии.

История повествует, как Янн проиграл битву за княжество. Однако это еще не окончание войны. Кроме того, есть нечто ужаснее: естеством птицы завладел жестокий демон. Друзья его теперь боятся, жена ненавидит, а враги готовят свои хитрые планы.

Мечта спасти крылатый народ, кажется, больше не вдохновляет княжича, теперь все, чего он хочет, это месть.

Ретон, Земля Крылатых, в шаге от погружения во тьму. Но смогут ли желания демона пересилить любовь? И удастся ли героям постичь глубины собственной сущности?

Роман Мой любимый враг для писательницы Салли Торн стал не только дебютным, но довольно успешным и принес автору немалую популярность. Кроме того, у него уже есть экранизация. Но разве книга не лучше?

Особые ценители литературы могут сами проверить и прочесть, как главная героиня Люси Гаттон делит тесное рабочее пространство с Джошуа Темплменом, которого она просто не может терпеть. И это, кажется, достаточно взаимные чувства. Однако после простого пари, которое ставит под вопрос будет она успешной руководительницей, или безработной, все летит кувырком после поцелуя с ее врагом.

Автор предупреждает: читать его роман необходимо очень внимательно, поскольку он в работе соблюдал Десять заповедей детективного романа Рональда Нокса.

История рассказывает об Эрнесте Каннингеме, члены семьи которого кого-то когда-то убивали. Так сложились жизненные обстоятельства. Однако во время семейного воссоединения в снегу замерзшее тело с почерневшим лицом. Кто это может быть? Какие обстоятельства его гибели? Но самое главное — кто это сделал с ним? Ответы могут шокировать.

Материнство, несовершенное воспитание, государственная бюрократия и не знающая границ материнская любовь. Все это объединяется в дебютном романе американской писательницы Джессамин Чен, который Барак Обама добавил в список своих любимых.

Сюжет разворачивается вокруг Фриды — женщины, когда-то имевшей все, что было нужно для счастья. Она ждала ребенка, но после его рождения муж покинул ее, поэтому пришлось искать способы и обеспечить маленькую Гарриет, и найти возможность заботиться о ней лично и отдавать всю любовь малышке.

Однако один день меняет все, когда женщине приходится оставить дочь одну без присмотра, чтобы уехать в офис. Впрочем, вернуться так и не удается, тогда офицер полиции требует Фриду приехать в отделение, ведь ребенок уже там. После этого женщину лишают временно материнских прав и отправляют на перевоспитание в школу идеальных матерей.

Издания для детей и подростков

Ворона создает своего зврк силами первой магии, но все идет кувырком, поэтому она должна теперь идти на поводу днепровских созданий. Вместе с друзьями ей нужно попасть из Змиева в параллельное измерение — Киев.

Поэтому впереди героев ждет увлекательное путешествие, исполненное тайн, древних книг и неразгаданных загадок.

В дом Монро ворвались двуногие вредители и теперь из домашней любимицы ей приходится превратиться в воинственную кошку, чтобы дать взбучку незваным гостям.

Коту ветерану Доброму вместо любимых дел как, например, сон и поедание тунца тоже приходится заниматься другим: возглавлять отряд воинственных животных, которые обезвреживают оккупантов.

Дворовой кошечке Маре пришлось покинуть родной дом, когда волонтеры вывезли ее из Мариуполя. Теперь она начинает жизнь заново и открывает свое собственное творческое дело.

А малыш Перчик остался один. Он больше всего мечтал починить сломанную муркалку, но оказалось, что кошачье счастье отнюдь не в умении мурлыкать.

Котики-патриотики — это рассказы о смелых и изобретательных четырехлапых, которые не падают духом, находят двуногих друзей и хитро одолевают врагов.

Однажды волшебные существа решили помериться силами, но их миры не выдержали этого и разлетелись вдребезги. Принять их смог домик Вау! и теперь в нем пытаются ужиться людоеды и призраки, ведьмы и вампиры, принцессы и оборотни.

Все они искренне пытаются приспособиться к новым реалиям. И в то же время не забывают о своей сущности.

Сонливый летний отдых прервала ужасная кутерьма в курином царстве петуха Сулеймана Пышного. Поэтому сообразительному детективу Жерару снова приходится приступать к делу и начинать морско-свинские расследования.

Но после раскрытия первого дела неизбежно попадаются и второе, и третье: Жерара и компанию подстерегают крупное рогатое чудовище, гонки и охоты, а также тайны ночной жизни Вытивки.

Продолжение истории писателя Виталия Запеки под названием Полинка, которая получила премию имени Всеволода Нестайко, рассказывает, как однажды рассудительная и сообразительная девочка решила заглянуть за дверь, на которой было написано “Куда не надо”.

Так Полинка и попала в сказочное королевство, жители которого творят всевозможную чепуху. Может ли быть что-нибудь более интересным и неожиданным?

Детская книжечка наполнена не просто прекрасными принцессами, но и отважными и бесстрашными. И у каждой из них есть свой единорог. Но все это не уберегает их от препятствий, которые придется пройти. Однако эти перипетии только помогают принцессам стать более смелыми, ловкими и отзывчивыми.

Принцессы еще совсем маленькие, но сердца у них большие и добрые. Это ведь так важно — не только питать любовь и доброту, но и щедро делиться с теми, кто рядом.

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