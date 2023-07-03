На будь-який смак та настрій! Книжкові новинки липня, які зачарують

Книголюбам часто доводиться стикатись з дилемою, коли хочеш почитати щось цікаве, але здається, що все вже прочитано. Що ж тоді робити?

Вікна разом з видавництвом Vivat мають для тебе відповідь, адже ми зібрали для фанатів літератури черговий список книжних новинок липня.

Нонфікшн

Номінована на премію Джорджа Орвелла збірка репортажів від початку повномасштабного вторгнення до весни 2023 року була створена британським журналістом та письменником Люком Гардінґом.

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Він став першим іноземним представником ЗМІ після часів Холодної війни, якого примусово вислали з РФ. А влітку 2022 року журналіст навіть потрапив до кремлівського чорного списку.

Про що ж він міг такого написати? Люк Гардінґ 24 лютого 2022 року був у Києві та з перших днів повномасштабної війни спілкувався з українцями, їздив у гарячі точки та фіксував свідчення людей. Намагався описати усі події, аби показати світові звірства російських окупантів в Україні.

Після плідної кар’єри дипломата, роботи на різних посадах в посольствах України в США,

Туреччині, Ізраїлі, науковець та доктор фізико-математичних наук, а тепер ще й Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський створив книгу Як нації відновлюються.

Автор зазначає, що війни змінюють світ, зокрема спричиняють розпад імперій. І наразі ми можемо стати свідками краху останньої з них. Однак, окрім звільнення від колоніального своєю суттю ярма, Україну чекає ще й виклик відновлення. Адже необхідно буде зайнятись повоєнною відбудовою, модернізацією зруйнованої інфраструктури, створенням нових виробництв та оновити соціально-гуманітарну сферу. І це лише невеликий перелік. Тож проблем доведеться вирішити чимало.

Проте досвід Японії, Республіки Кореї, Китаю та Вʼєтнаму, які повставали й відновлювались після стихійних лих і руйнівних воєн, свідчить: шлях від війни до стійкого миру та порядку можна подолати, якщо нація єдина, а плани відновлення розроблені з урахуванням найкращих світових практик. Країни Східної Азії уже проклали дорогу.

Бізнес-тренер Максим Роменський пропонує взяти на озброєння свою книгу працівникам різних сфер, щоб навчитись аналізувати конфліктні ситуації, оскільки уникнути їх фактично неможливо, а от вирішити — можна.

Крім того, автор запевняє, що здорові конфлікти для команди навіть необхідні.

І йдеться не лише про робочі моменти, але й про глибокі внутрішні конфлікти: про запізнілу сепарацію дельфінів-айтівців від батьків і про провину вцілілого — родиму пляму російсько-української війни.

Етнологиня, журналістка, наукова співробітниця Національного центру народної культури Музей Івана Гончара та керівниця Українського центру етнопедагогіки Ярослава Музиченко вже досить тривалий час працює в царині музейної педагогіки, розробила десятки програм для музейних установ, шкіл тощо. Тому вирішила запросити своїх читачів у мандрівку долями тих, що називали себе українцями.

Ця книга про тих, хто робив життя інших кращим, а їхні цінності, принципи та віра в людство стали гармонійною частиною європейської культури. Йдеться й про мислителя Григорія Сковороду, і художницю Катерину Білокур, і Володимира Беца — людину, яка довела рівність націй на анатомічному рівні.

Разом ми пройдемо новим шляхом до розуміння країни, нації, її духовного багатства та дивовижних переплетінь внутрішніх мотивацій. Дослідимо те, що невидимими пересічному оку артеріями стрімко мчить до серця. Серця України.

Художня література

Авторка Кімберлі Мак Крейт до письменницької кар’єри встигла спробувати свої сили у сфері права.

Тож свої знання з минулої роботи вирішила використати з користю для читачів та розповідає таємничу історію, у яку нью-йоркську адвокатку Ліззі Кіцакіс втягнув її старий друг Зак.

Чоловіка підозрюють у вбивстві його дружини Аманди, але він запевняє у своїй непричетності. Ліззі йому вірить, але чим більше жінка дізнається про його шлюб, тим більше виникає запитань.

Коли з’являється новий доказ, світ Ліззі перевертається догори дриґом. Намагаючись знайти вбивцю, Ліззі замислюється над тим, чи існує взагалі таке поняття, як вдалий шлюб.

Українська письменниця Ірина Грабовська випустила другу частину трилогії Замок з кришталю — середньовічного фентезі меча та магії.

Історія розповідає, як Янн програв битву за князівство. Однак це ще не закінчення війни. Крім того, є дещо жахливіше: єством птаха заволодів жорстокий демон. Друзі тепер його бояться, дружина ненавидить, а вороги готують свої хитрі плани.

Мрія врятувати крилатий народ, здається, більше не надихає княжича, тепер усе, чого він хоче, — це помста.

Ретон, Земля Крилатих, за крок до занурення в пітьму. Але чи зможуть бажання демона пересилити любов? І чи вдасться героям збагнути глибини власної суті?

Роман Мій коханий ворог для письменниці Саллі Торн став не лише дебютним, але й досить успішним та приніс авторці чималу популярність. Крім того, він вже має екранізацію. Але хіба книга не краще?

Особливі поціновувачі літератури можуть самі перевірити та прочитати, як головна героїня Люсі Гаттон ділить тісний робочий простір з Джошуа Темплменом, якого вона просто не може терпіти. І це, здається, досить взаємні почуття. Однак після простого парі, яке ставить під питання буде вона успішною керівницею, чи безробітною, все летить шкереберть після поцілунку із запеклим ворогом.

Автор попереджає: читати його роман необхідно дуже уважно, оскільки він в роботі дотримувався Десяти заповідей детективного роману Рональда Нокса.

Історія розповідає про Ернеста Каннінґема, члени родини якого когось колись вбивали. Так вже склались життєві обставини. Однак під час сімейного возз’єднання у снігу замерзле тіло з почорнілим обличчям. Хто це може бути? Які обставини його загибелі? Та найголовніше — хто це зробив з ним? Відповіді можуть шокувати.

Материнство, недосконале виховання, державна бюрократія та материнська любов, що не знає меж. Усе це об’єднується в дебютному романі американської письменниці Джессамін Чен, який Барак Обама додав до переліку своїх улюблених.

Сюжет розгортається навколо Фріди — жінки, яка колись мала все, що було потрібно для щастя. Вона чекала на дитину, але після її народження чоловік покинув її, тож довелось шукати способи й забезпечити маленьку Гаррієт, і знайти можливість піклуватись про неї особисто та віддавати всю любов малечі.

Однак один день змінює все, коли жінці доводиться залишити доньку одну без нагляду, щоб поїхати в офіс. Втім повернутись так і не вдається, тоді офіцер поліції вимагає Фріду приїхати до відділку, адже дитина вже там. Після цього жінку позбавляють тимчасово материнських прав та відправляють на перевиховання до школи ідеальних матерів.

Видання для дітей та підлітків

Ворона створює свого зврк силами першої магії, але все йде шкереберть, тож вона мусить тепер йти на повідку дніпровських створінь. Разом з друзями їй потрібно потрапити зі Змієва в паралельний вимір — Київ.

Тож попереду героїв чекає захоплива подорож, сповнена таємниць, давніх книг і нерозгаданих загадок.

У дім Монро вдерлися двоногі шкідники й тепер з домашньої улюблениці їй доводиться перетворитись на войовничу кицю, щоб дати прочухана непрошеним гостям.

Коту ветерану Доброму замість улюблених справ як, наприклад, сон та поїдання тунця, теж доводиться займатись іншим: очолювати загін войовничих тварин, які знешкоджують окупантів.

Дворовій кішечці Марі довелось покинути рідний дім, коли волонтери вивезли її з Маріуполя. Тож тепер вона починає життя наново та відкриває свою власну творчу справу.

А малюк Перчик лишився сам-один. Він понад усе мріяв полагодити зламану муркалку, та виявилося, що котяче щастя — аж ніяк не в умінні муркотіти.

Котики-патріотики — це оповідання про сміливих і винахідливих чотирилапих, які не падають духом, знаходять двоногих друзів і хитро долають ворогів.

Одного разу чарівні істоти вирішили помірятись силами, але їхні світи не витримали цього дійста та розлетілись вщент. Прийняти їх зміг будиночок Вау! і тепер у ньому намагаються ужитись людожери й примари, відьми й вампіри, принцеси та перевертні.

Усі вони щиро намагаються пристосуватися до нових реалій. І водночас не забувають про своє єство.

Сонливий літній відпочинок перервав жахливий гармидер у курячому царстві півня Сулеймана Пишного. Тож кмітливому детективу Жерару знову доводиться братись до справи та починати морсько-свинські розслідування.

Але після розкриття першої справи неминуче трапляються і друга, і третя: на Жерара і компанію чигають велике рогате чудовисько, перегони й полювання, а також таємниці нічного життя Витівки.

Продовження історії письменника Віталія Запеки під назвою Полінка, яка отримала премію імені Всеволода Нестайка, розповідає, як одного дня розважлива й кмітлива дівчинка вирішила зазирнути за двері, на яких було написано “Куди не треба”.

Так Полінка й потрапила до казкового королівства, жителі якого коять всілякі нісенітниці. Чи може бути щось більш цікавим й несподіваним?

Дитяча книжечка наповнена не просто прекрасними принцесами, але й відважними та безстрашними. І в кожної з них є свій єдиноріг. Та все це не вберігає їх від перешкод, які доводиться пройти. Проте ці перипетії лише допомагають принцесам стати більш сміливими, спритними та чуйними.

Принцеси ще зовсім маленькі, але серця в них великі й добрі. Адже це так важливо — не тільки плекати любов і доброту, а й щедро ділитися з тими, хто поряд.

Хочеш брати книги всюди із собою, але не можеш тягати тяжкі валізи, щоб вмістити кожну улюблену? Тоді читай, де і як завантажити книги легально.

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