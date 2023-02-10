Что подарить маме на День Святого Валентина: идеи интересных презентов для самого любящего человека

На День Святого Валентина принято дарить подарки только возлюбленным. Но многие дарят презенты и тем, кого они очень любят.
Вспомните, как в школах ученики приносили открытки учителям, друзьям, знакомым. Проявить свою нежность и любовь можно и к самому дорогому человеку в жизни — маме. Что подарить маме на День Святого Валентина — читай в материале.
Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Розе и не умирал в глубинах Атлантического океана, предлагаем тебе несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!
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