Что подарить маме на День Святого Валентина: идеи интересных презентов для самого любящего человека

На День Святого Валентина принято дарить подарки только возлюбленным. Но многие дарят презенты и тем, кого они очень любят.

Вспомните, как в школах ученики приносили открытки учителям, друзьям, знакомым. Проявить свою нежность и любовь можно и к самому дорогому человеку в жизни — маме. Что подарить маме на День Святого Валентина — читай в материале.

Что подарить маме на День Святого Валентина: идеи до 500 грн

Торт. Если ты зайдешь в этот день к маме с тортиком на чай и расскажешь, как сильно ее любишь — это будет одним из самых душевных и нужных подарков. Шарфик. Можно присмотреть как теплый, так и летний варианты. Настенные часы. Лучше брать те, которые не издают звуков. В противном случае они могут мешать хозяйке дома. Подарочная коробка шоколадных конфет. Мейнстримный, но хороший подарок для мам, которые обожают сладости. Форма для выпечки. Они стоят довольно не дорого, и их почти всегда нет под рукой. Джем или конфитюр. Если мама не занимается закрутками на зиму, но любит фрукты, это — довольно неплохой вариант. Прихватки с рисунками сердечек. Эти рукавички — настоящие помощники на кухне. Они очень быстро изнашиваются и теряют былой вид, поэтому можно обновить прихватки в День Святого Валентина. Варежки. Хороший вариант для женщин, которые часто мерзнут. Красивые тапочки для дома. Даже если они уже есть, то новыми могут пользоваться другие члены семьи, гости мамы. Открытка, сделанная своими руками. Один из самых милых презентов, которые можно подарить маме на День Святого Валентина. Бутылка вина или набор для приготовления глинтвейна. Если у тебя нет парня (девушки), этот вечер можно весело и интересно провести с самым родным человеком. Интереса прибавит приготовление глинтвейна вместе. К тому же это занятие не требует много сил, времени и кулинарных талантов. Какао в шоколадных сферах. Если мама обожает этот напиток, можно заказать какао в шариках из шоколада. Фигурки ангелочков из шоколада. Милый презент, который можно преподнести не только на День Святого Валентина маме. Вазон. Отличный вариант для тех, кто ухаживает за растениями и любит их. Шкатулка. Можно покупать для украшений, с балериной внутри, которая играет музыку и т.д. Косметичка. Практичный презент маме. Брелок для ключей с вашими фото. Их можно найти на островках в ТЦ или заказать в интернете. С таким брелоком вы всегда будете рядом. Разделочная доска в форме сердца. Неплохой вариант для тех, кто постоянно что-то готовит. Билеты в кино или театр. Сейчас развлечения в городе можно найти практически на любой вкус! Это — хороший подарок на День Святого Валентина маме. Букет из фруктов. Его можно легко сделать даже своими руками. Роза в колбе из стекла. Интересный презент, который выглядит в некоторых случаях интереснее букета цветов. Поднос. Лучше выбирать качественный и прочный. Термокружка. Отличный подарок для кофеманов и тех, кто не может жить без горячего чая. Книга. Можно посмотреть что-нибудь из того, что читает мама. Например, хороший детектив, драму или романтическую повесть. Красивое зеркало. Пригодится в разных ситуациях. Удобно красится перед работой, не вставая с кровати. Флешка. Чтобы все ценные документы были в одном месте. Хороший подарок для мамы. Парфюмированный крем для тела. Подарок, который оценит мама. Коллаж из семейных фото. Лучше всего выбрать те, на которых у вас больше всего эмоций, улыбок и счастья. Урок танца (например, танго). Для активных и ярких женщин. Кстати, именно в День Святого Валентина ты можешь его подарить маме и привести ее в зал.

Что подарить маме на День Святого Валентина: подарки от 500 грн

сертификат в СПА;

билеты на концерт;

сертификат на курсы;

ювелирные украшения;

портрет;

кулон в форме сердца или дерева жизни;

новый смартфон;

курс йоги;

духи;

фотосессия;

сумочка;

ужин в ресторане;

клубника в шоколаде;

корзина фруктов;

шоколадная картина — портрет мамы;

теплый плед;

винтажная брошь;

кожаные перчатки;

махровый халат.

Что подарить маме на 14 февраля: презенты своими руками

торт;

вышиванка;

вязаный шарф или носочки;

валентинка из зефира ручной работы;

пицца в форме сердца;

кексы;

видеопоздравление от всей семьи;

мыло ручной работы;

печенье с предсказаниями.

Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Розе и не умирал в глубинах Атлантического океана, предлагаем тебе несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!

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