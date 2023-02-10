Що подарувати мамі на День Святого Валентина: ідеї цікавих презентів для найріднішої людини

На День Святого Валентина заведено дарувати подарунки лише коханим. Але багато хто дарує презенти й тим, кого дуже любить. Згадай, як у школах учні приносили листівки вчителям, друзям, знайомим.
Виявити свою ніжність і любов можна і до найдорожчої людини у житті — мами. Що подарувати мамі на День Святого Валентина — читай у матеріалі.
Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!
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