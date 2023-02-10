Що подарувати мамі на День Святого Валентина: ідеї цікавих презентів для найріднішої людини

На День Святого Валентина заведено дарувати подарунки лише коханим. Але багато хто дарує презенти й тим, кого дуже любить. Згадай, як у школах учні приносили листівки вчителям, друзям, знайомим.

Виявити свою ніжність і любов можна і до найдорожчої людини у житті — мами. Що подарувати мамі на День Святого Валентина — читай у матеріалі.

Що подарувати мамі на День Святого Валентина: ідеї до 500 грн

Торт. Якщо ти зайдеш цього дня до мами з тортиком на чай і розкажеш, як сильно її любиш — це буде одним із найщиріших і найпотрібніших подарунків. Шарфик. Можна подивитися як теплий, так і літній варіанти. Настінний годинник. Краще брати ті, що не видають звуків. А якщо ні, то це може заважати господині будинку. Подарункова коробка шоколадних цукерок. Мейнстрімний, але гарний подарунок для матусь, які люблять солодощі. Форма для випічки. Вони коштують доволі не дорого, і їх майже завжди немає під рукою. Джем чи конфітюр. Якщо мама не займається закрутками на зиму, але любить фрукти, це — досить непоганий варіант. Кухонна рукавичка з малюнками сердець. Ці рукавички — справжні помічники на кухні. Вони дуже швидко змащуються і втрачають колишній вигляд, тому можна оновити їх у День Святого Валентина. Рукавиці. Хороший варіант для жінок, які часто мерзнуть. Красиві капці для дому. Навіть якщо вони вже є, то новими можуть скористатися інші члени сім’ї, гості матері. Вітальна листівка, зроблена своїми руками. Один із наймиліших презентів, які можна подарувати мамі на День Святого Валентина. Пляшка вина або набір для глінтвейну. Якщо у тебе немає хлопця (дівчини), цей вечір можна весело та цікаво провести з найріднішою людиною. Його зробить цікавішим приготування глінтвейну разом. До того ж це заняття не потребує багато сил, часу та кулінарних талантів. Какао в шоколадних сферах. Якщо мама любить цей напій, можна замовити какао у кульках із шоколаду. Фігурки янголят із шоколаду. Милий презент, який можна зробити не лише на День Святого Валентина мамі. Вазон. Відмінний варіант для тих, хто доглядає за рослинами і любить їх. Скринька. Можна купувати для прикрас з балериною всередині, яка грає музику тощо. Косметичка. Практичний презент мамі. Брелок для ключів з фото. Його можна знайти на острівцях у ТЦ або замовити в інтернеті. З таким брелоком ви завжди будете поряд. Дошка у формі серця. Непоганий варіант для тих, хто постійно щось готує. Квитки у кіно чи театр. Зараз розваги у місті можна знайти практично на будь-який смак! Це — хороший подарунок на День Святого Валентина мамі. Букет фруктів. Його можна легко зробити навіть власноруч. Троянда в колбі зі скла. Цікавий презент, який іноді виглядає цікавіше за букет квітів. Таця. Краще вибирати якісну та міцну. Термокухоль. Відмінний подарунок для кавоманів та тих, хто не може жити без гарячого чаю. Книжка. Можна подивитися щось із того, що читає мама. Наприклад, хороший детектив, драму чи романтичну повість. Красиве дзеркало. Стане в пригоді у різних ситуаціях. З ним зручно фарбуватися перед роботою, не встаючи з ліжка. Флешка. Щоб усі цінні документи були в одному місці. Якісний подарунок для мами. Парфумований крем для тіла. Подарунок, який оцінить твоя мама. Колаж із сімейних фото. Найкраще вибрати ті, на яких у вас найбільше емоцій, усмішок та щастя. Урок танцю (наприклад, танго). Для активних та яскравих жінок. До речі, саме на День Святого Валентина мамі ти можеш його подарувати та привести її у зал.

Що подарувати мамі на День Святого Валентина: подарунки від 500 грн

сертифікат у СПА;

квитки на концерт;

сертифікат на курси;

ювелірні прикраси;

портрет;

кулон у формі серця чи дерева життя;

новий смартфон;

курс йоги;

парфуми;

фотосесія;

сумочка;

вечеря в ресторані;

полуниця в шоколаді;

кошик фруктів;

шоколадна картина — портрет мами;

теплий плед;

вінтажна брошка;

шкіряні рукавички;

махровий халат.

Що подарувати мамі на 14 лютого: презенти, створені власноруч



торт;

вишиванка;

в’язаний шарф або шкарпетки;

валентинка із зефіру ручної роботи;

піца у формі серця;

кекси;

відеопривітання від усієї родини;

мило ручної роботи;

печиво з прогнозами.

Якщо тобі вже набридло всоте кричати в екран Джеку, щоб він виліз до Рози та не вмирав у глибинах Атлантичного океану, пропонуємо тобі кілька хороших фільмів про кохання, які точно варто переглянути!

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