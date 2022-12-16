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Coca-Cola HBC выделяет 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 16 декабря 2022, 08:30
coca-cola
Фото: Unsplash

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