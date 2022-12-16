Coca-Cola HBC выделяет 10 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Наши сердца и мнения с нашими работниками в Украине, которые вместе со всей страной страдают от невыразимой трагедии уже более девяти месяцев полномасштабной войны.

С приходом зимы они вынужденно покидают свои дома, сталкиваются с проблемами значительных разрушений национальной инфраструктуры, что влияет на способность удовлетворять основные потребности в свете, воде, тепле, медицинском обслуживании и продуктах питания.

Поэтому компания выделяет 10 млн евро на решение этих проблем и помощь в течение зимы и дальше, когда они будут восстанавливать привычную жизнь.

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Ранее в этом году Coca-Cola HBC объявила о намерении восстановить разрушенный детский сад в Киевской области.

Кроме того, с февраля 2022 года The Coca-Cola Company, Coca-Cola HBC и другие партнеры-ботлеры, а также Фонд Кока-Кола выделили более 19 млн. долларов США на гуманитарную помощь украинцам и поддержку своих работников в Украине.

В мае была возобновлена работа завода компании под Киевом после ремонта значительных повреждений и с учетом всех требований безопасности и качества. Мы поддерживаем всех наших работников в Украине и не сократили ни одного рабочего места с начала войны.

— Наши люди в Украине переживают особенно трудные времена, когда мы вступаем в зимний период и готовимся к вызовам 2023 года.

Благодаря этой инициативе, мы надеемся существенно улучшить жизнь наших сотрудников. Мы организуем надежную систему распределения средств и управление ими в течение 2023 года. Это гарантирует, что наши люди, наиболее нуждающиеся в поддержке, обязательно ее получат, — рассказывает генеральный директор Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове Константинос Спанудис.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что Кока-Кола поможет продуктам 70 тысяч семей в Украине в партнерстве с Красным Крестом.