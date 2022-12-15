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Захищено: Coca-Cola HBC виділяє 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
Валерія Маліцька
, головна редакторка сайту
15 Грудня 2022, 19:19
Фото:
Unsplash
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