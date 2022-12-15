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Захищено: Coca-Cola HBC виділяє 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 15 Грудня 2022, 19:19
coca-cola
Фото: Unsplash

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